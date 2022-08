Microsoft potwierdził błąd w sierpniowej aktualizacji Windows 11

Jest też coś pocieszającego.

Windows 11 KB5016629 - znane błędy

"2022-08 Zbiorcza aktualizacja dla systemu Windows 11 dla komputerów opartych na procesorach x64 (KB5016629) – nie można zaktualizować z powodu błędu Błąd instalacji – 0x80073701"

Jak odinstalować aktualizację Windows 11?

Windows 11: wusa /uninstall /kb:5016629

Gdy Ania po raz pierwszy napisała o aktualizacji lipcowej Windows 11 byłem przekonany co do tego, że już wkrótce będziemy donosić o towarzyszących jej błędach. Nie myliłem się, choć skala tychże jest minimalna. Microsoft potwierdził właśnie, że Windows 11 KB5016629 zawiera co najmniej jeden bug. Co najmniej, zatem może ich być znacznie więcej.Najnowsza aktualizacja Windows 11 okazuje się sprawiać mniej problemów od najnowszej aktualizacji systemu Windows 10 . Jest to prawdopodobnie wynik prostego efektu skali. Z Windows 10 korzysta większa liczba osób na całym świecie, więc naturalnym jest, że doniesienia odnośnie błędów pojawiały się będą częściej. Mimo to zaledwie jeden bug w sierpniowej łatce dla Windows 11 to dobry wynik.Aktualizacja systemu Windows 11 z sierpnia 2022 w wielu przypadkach po prostu nie chce się zainstalować, zwracając kod błędu. Cały proces pobierania i instalacji trwa stanowczo zbyt długo i zamiast do pomyślnego wdrożenia zmian prowadzi do wyświetlenia komunikatu o treści:Doniesienia na ten temat widać w Centrum Opinii, ale tego błędu Microsoft akurat nie potwierdził. Nic dziwnego, bowiem bugi dotyczące instalacji aktualizacji Windows towarzyszą tym systemom od zarania dziejów.Potwierdzony bug w nowym patchu dla Windows 11 dotyczy programu XPS Viewer. Po instalacji aktualizacji KB5016629 użytkownicy mogą napotykać na problemy z otwieraniem dokumentów w językach innych niż angielski. Dotyczy to plików XML Paper Specification (XPS) i Open XML Paper Specification (OXPS). Ten sam błąd wpływa na wysokie wykorzystanie procesora i pamięci RAM (nawet do 2,5 GB) przez tą aplikację.Na pocieszenie: usterki dotyczą naprawdę niewielkiej grupy osób.Na razie na kłopoty pomaga wyłącznie odinstalowanie aktualizacji.Najszybszym sposobem jest skorzystanie z Windows PowerShell. W tym celu:Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start.Wybierz Program Windows PowerShell (administrator)Wpisz:I już.Alternatywnie możesz odinstalować aktualizację klasycznym sposobem:Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz "Ustawienia".Wybierz "Aktualizacja i zabezpieczenia", a następnie "Windows Update".Kliknij na "Wyświetl historię aktualizacji", a później "Odinstaluj aktualizacje".Z listy wybierz KB5016629 i kliknij przycisk "Odinstaluj".Źródło: Microsoft