Jeśli masz tę aktualizację Androida, jesteś wśród 13,5 procenta szczęśliwców

Czy to dobry wynik?

Popularność Androida 12

Dane, które przerażają

Dotychczas zadebiutowało już całe mnóstwo wersji systemu Android. Na przestrzeni lat z adopcją jego najnowszych wydań bywało różnie. A jak jest w przypadku Androida 12. Na początku tego miesiąca Google w końcu ujawniło statystyki, które pozwalają się nam o tym przekonać.Swego czasudzieliło się informacjami na temat popularności poszczególnych wydań systemu Android co miesiąc, ale jedynie do 2018 roku. Teraz robi to znacznie rzadziej.Zgodnie z danymi ujawnionymi przez Giganta z Mountain View,jest już zainstalowany na około 13,5 procenta wszystkich urządzeń z Androidem. Czy jest to wynik dobry? Nie do końca, albowiem system ten jest dostępny na rynku od wielu miesięcy, a jego udział zdaje się rosnąć wolniej niż udział Androida 11 po jego premierze. Rzecz jasna, obsługują go jednak tylko stosunkowo nowe urządzenia.Wiele osób zapewne nie odczuwa potrzeby dokonywania przesiadki na nowszy smartfon. Prawdopodobnie większość z takich osób nie ma nawet możliwości zainstalowania Androida 12 na swoim urządzeniu. Nie przypadkowo więcjest obecnie najpopularniejszym systemem Android, zainstalowanym na 27% urządzeń, aokupuje 18,8 procenta użytkowanych urządzeń.Niepokojące jest to, jak wielu użytkowników wciąż korzysta z tych wersji systemu Android, które już od dawna nie są wspierane. Udział w rynku Androida 9 wynosi 14,5 procenta, Androida 8 10,9 procenta, Androida 7 4,5 procenta, Androida 6 3,5 procenta, a Androida 5 2,6 procenta. Ba, w użyciu wciąż są smartfony z Androidem 4.