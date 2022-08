Gadu-Gadu ma już 22 lata. Wciąż pamiętam ten szał na rozmowy... Ty też?

To były czasy...

Dokładnie 22 lata temu, 15 sierpnia 2000 roku, uruchomiono polski komunikator internetowy, na punkcie którego niewiele później oszalała cała Polska. Gadu-Gadu z miejsca podbiło serca Polaków zachłyśniętych coraz to popularniejszymi stałymi łączami internetowymi, umożliwiając łatwe i szybkie nawiązywanie kontaktu o każdej porze dnia i nocy. Który z dzisiejszych 30-paro latków nigdy nie zarwał nocki na długich rozmowach lub podrywie na Gadu-Gadu? ;)Twórcą Gadu-Gadu, znanego obecnie pod nazwą, jest Polak, Łukasz Foltyn. Informatyk zapewne był w szoku, gdy w nieco ponad dobę od uruchomienia Gadu-Gadu w systemie zarejestrowało się ponad 10 000 użytkowników. Polacy byli spragnieni rozmów w nowoczesnej formie - nie przez SMS-y, a przez Internet. Swoją drogą, pamiętasz swój pierwszy numer Gadu-Gadu? Ja pamiętam go do dziś. Nie mam pojęcia, co się z nim stało.

Gadu-Gadu na orbicie

Gadu-Gadu nadal możesz pobrać...

Tak wyglądało Gadu-Gadu w 2007 roku. Pamiętam do dziś, a Ty? Ach i ten Windows XP... | Źródło: mat. własnyGadu-Gadu urzekało ładnym interfejsem, prostotą obsługi oraz hipnotyzująco przyjemnymi dla ucha dźwiękami. Pamiętacie z pewnością do dziś dźwięk przychodzącej wiadomości na Gadu-Gadu. A inne? Sprawdźcie.Komunikator Gadu-Gadu działał doskonale, był minimalistyczny, miał minimalne wymagania sprzętowe oraz oferował emotikony w graficznej postaci. Rozmowy zapisywane były w archiwum, podobnie z resztą jak przesyłane przez komunikator zdjęcia. Do dziś mam archiwum Gadu-Gadu, będące gigantycznym repozytorium wspomnień.Gadu-Gadu towykorzystany do rozmów na orbicie okołoziemskiej. Naprawdę. Rozmowę 27 czerwca 2008 roku – w 30. rocznicę lotu pierwszego polskiego kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego - przeprowadzili użytkownicy oraz kosmonauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.W 2011 roku Gadu-Gadu miało 7 milionów unikalnych użytkowników, którzy wysyłali ok. 300 milionów wiadomości dziennie....i to w najlepszej z wersji -. W wersji sprzed czasów, w których komunikator zalały reklamy. Gadu-Gadu jest darmowe i dostępne do pobrania z poziomu poniższego odnośnika.Dziś nowe GG ustąpiło miejsca nowocześniejszym komunikatorom, ale wciąż działa w nowej postaci. Starzy użytkownicy odeszli do innych aplikacji, w dużej mierze zniechęceni treściami marketingowymi, zalewem zbytecznych funkcji oraz coraz gorszym działaniem narzędzia. Obecnie GG jest w rękach firmy Fintecom, która co jakiś czas udostępnia w obrębie apki jakieś nowości.