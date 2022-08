15 użytecznych gadżetów z AliExpress do 40 złotych

Oto, co warto kupić na AliExpress.

Powoli zbliżamy się do publikacji setnego zestawienia polecanych gadżetów z AliExpress. Zanim przygotujemy dla Was coś specjalnego, publikujemy zestawienie polecanych produktów w cenie nie przekraczającej 40 złotych. Większość gadżetów na poniższej liście jest znacznie tańsza. Wszystkie łączy wspólny mianownik: użyteczność.



Uwaga: wiele spośród poniższych produktów jest wysyłanych błyskawicznie z Polski, a wszystkie objęte są darmową dostawą. Ich ceny możecie dodatkowo obniżyć za pomocą kuponów dostępnych na stronie AliExpress.



1. Automatyczny dozownik pasty do zębów





Okej, umówmy się, że automatyczny dyspenser do pasty do zębów nie jest towarem pierwszej potrzeby, ale są co najmniej dwa powody, dla których warto go mieć. To szalenie praktyczny i nowoczesny uchwyt na pastę, wyciskający zawartość do ostatniej kropli. Poza tym, kosztuje naprawdę niewiele.



Cena: ok. 26 złotych



2. Folia karbon do samochodu - różne rozmiary arkuszy





Cena: ok. 17 złotych



3. Nakładki na klucze ze zwierzętami i... kupą z Facebooka

Masz problem z rozróżnieniem od siebie poszczególnych kluczy w pęku? A może chcesz ułatwić ich rozróżnienie dziecku? A może po prostu lubisz ładne rzeczy? W każdym z tych przypadków sprawdzą się te oto ładne nakładki na klucze. Są uniwersalne i pasują do każdego klucza o okrągłej główce.



Cena: ok. 7 złotych



4. Pierścień z NFC



Cena: ok. 9 złotych



Wodoodporne taśmy LED wysokiej jakości o mocy 6 W / metr o żywotności szacowanej na ponad 50 000 godzin. Może łatwo je ze sobą łączyć. Długości od 1 do 5 metrów pozwolą Ci łatwo oświetlić dowolne miejsce w mieszkaniu lub na zewnątrz. Po sparowaniu z apką działają z Asystentem Google oraz operują w sieciach Wi-Fi i Bluetooth.



Cena: od ok. 43 złotych



6. Minimalistyczny dyspenser do napojów

Ciekawy dyspenser do napojów w plastikowych butelkach. Wystarczy wkręcić doń butelkę, odwrócić i korzystać z kranika, aby nalać płyn. Idealny na imprezy, ale nie tylko.



Cena: ok. 19 złotych



Jeżeli chcesz zadbać o swoje słuchawki douszne albo dokanałowe, czyść je regularnie i za pomocą odpowiednich akcesoriów, na przykład tego. Brudne słuchawki grają ciszej, niewyraźnie, a z czasem mogą po prostu ulec uszkodzeniu.



Cena: ok. 11 złotych



8. Lampka nocna LED z akumulatorem i czujnikiem ruchu

Niewielkie lampki akumulatorowe z funkcją detekcji ruchu, montowane na taśmę 3M i magnes, to doskonały sposób na rozświetlenie w domu na przykład drogi do łazienki. Do wyboru warianty o świetle cieplejszym i chłodniejszym. W zestawie znajduje się kabelek micro USB do ładowania.



Cena: ok. 17 złotych



9. Lampka nocna Pokemon Pikachu

Twoje dziecko lubi Pokemony? A może sam jesteś ich fanem? Lampka w kształcie Pokemona to w tak niskiej cenie na prawdę bardzo interesujący gadżet. I nie, nie jest to z pewnością oficjalny i certyfikowany produkt Nintendo.



Cena: ok. 27 złotych



10. Inteligentna żarówka RGB z aplikacją i Asystentem Google

Nawet najtańsza żarówka RGB może rozświetlić pokaźnych rozmiarów pomieszczenie klimatycznym światłem i dowolnym zdefiniowanym przez Ciebie kolorze. Polecana żarówka z AliExpress działa z Amazon Alexa, Asystentem Google, specjalną apką i... po prostu spełnia swoje zadanie.



Cena: ok. 27 złotych



Jak sprawdzić, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu? Najłatwiejszy sposób to podpięcie ich do sieci energetycznej za pośrednictwem specjalnego gniazdka z pomiarem prądu. To współpracuje z Asystentem Google i kosztuje zaledwie 37 złotych.



Cena: ok. 37 złotych



12. Nawilżacz powietrza z funkcją dyfuzora zapachów

Nawilżacz powietrza z opcją rozpylania olejków zapachowych to tani i skuteczny sposób na poprawę komfortu snu lub pracy przy biurku. Jego zasięg nie jest gigantyczny, ale do takich zastosowań wystarczy w zupełności.



Cena: ok. 26 złotych



Szukasz taniej lampki LED dla siebie lub bliskiej Ci osoby? Ta kosztuje 7 złotych, wygląda dobrze, ma stabilną, ładną podstawę i działa świetnie.



Cena: ok. 7 złotych



14. Mata wygłuszająca do auta i nie tylko - różne rozmiary

Oto proste w montażu maty, które pozwolą Ci wygłuszyć pomieszczenie, szafę z pralką, samochód i co tylko zechcesz. Za te pieniądze to jak za darmo.



Cena: od ok. 28 złotych



15. Zgrzewarka do opakowań w rozmiarze mini

