Telegram z licznymi nowościami. Pokochają je przede wszystkim fani emoji

Komunikator otrzymał pokaźnych rozmiarów aktualizację.

Telegram wzbogacił się o kilka świetnych funkcji

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Telegram otrzymał właśnie nową aktualizację, która wprowadza szereg interesujących nowości. Konsumenci mogą liczyć na m.in. otwartą platformę emoji, niestandardowe pakiety emotikon, ustawienia prywatności dla wiadomości głosowych czy opcję podarowania subskrypcji Premium innej osobie. O co dokładnie została wzbogacona aplikacja? Telegram to jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych. Zaskarbił on sobie sympatię społeczności za sprawą kilku wyjątkowych funkcji zwiększających prywatność i bezpieczeństwo. Od pewnego czasu jednak dosyć rzadko otrzymuje on aktualizacje – ostatnia zadebiutowała w czerwcu bieżącego roku. Przez kilka miesięcy mieliśmy więc do czynienia z medialną ciszą na temat usługi. Ta została właśnie przerwana.Jedną z najbardziej interesujących nowości jest, która umożliwia użytkownikom na przesyłanie niestandardowych pakietów animowanych emotikon (zawierających dowolne postacie wykonane w unikatowym stylu). Te z kolei można dołączać do tekstu wiadomości i podpisów multimediów. Jeśli subskrybujecie Premium, to otrzymacie możliwość skorzystania z 10 pakietów składających się z ponad 500 ekskluzywnych emoji.Korzystanie z funkcji jest banalnie proste. Podczas pisania wiadomości, przycisk naklejki zmieni się w przycisk emotikony. Naciśnięcie go otworzy przeprojektowany panel, gdzie znajdziemy wszystkie paczki emoji oraz dodamy nowe – własne oraz te stworzone przez innych użytkowników. To bez wątpienia przydatna nowość.Przy okazji. Jeśli zostały wysłane w prywatnych konwersacjach, to dotknięcie ich spowoduje zsynchronizowanych pełnoekranowych efektów. Opcja nie działa jeszcze w przypadku wszystkich dostępnych emotikon - lista tych obsługiwanych i tak jest jednak już dosyć pokaźna.Teraz coś dla osób korzystających z aplikacji na urządzeniach z systemem iOS. Zdecydowano się tam na, który teraz zawiera osobne zakładki dla GIF-ów oraz emoji. Innymi słowami – sekcja prezentuje się teraz identycznie, jak w przypadku komunikatora na Androidzie, komputerze czy przeglądarkach internetowych. Przy okazji poinformowano o wzbogaceniu biblioteki GIF-ów o tysiące nowych pozycji.Subskrybenci abonamentu Premium mogą od teraz korzystać także z. Mowa tu o opcji kontrolowania, od kogo chcą otrzymywać „głosówki” oraz materiały wideo. Istnieje możliwość kompletnej blokady, jak i ograniczenia jej do np. dwóch najmniej lubianych osób. Jeśli ktoś z „czarnej listy” zdecyduje się natomiast na wysłanie wiadomości głosowej, to pojawi się opcja przekonwertowania jej na tekstową.Telegram pozwala także od teraz na(na 3, 6 lub 12 miesięcy). W tym celu należy otworzyć profil użytkownika, nacisnąć ikonę trzech kropek oraz wybrać opcję „Podaruj Premium”. Wtedy też na czacie z tą osobą pojawi się specjalne powiadomienie widniejące jako animowane pudełko prezentowe.Ostatnią nowością jesto sześć nowych pozycji – są one dostępne wyłącznie w prywatnych konwersacjach. Warto także zaznaczyć, że te emotikony można używać także w formie reakcji, lecz mogą to zrobić wyłącznie subskrybenci Premium.Nie da się ukryć, że dzisiejsza aktualizacja nie wprowadza żadnych rewolucyjnych funkcji. Wiele osób bez wątpienia może odczuć zawód – czas oczekiwania na update wynosił bowiem niemalże dwa miesiące. Tak czy inaczej, wszystkie wyżej opisane nowości powinny być już dostępne u wszystkich użytkowników.Źródło: Telegram