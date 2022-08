5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #300]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

LearnEnglish Podcasts

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 12,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

W tym tygodniu proponujemy aplikację do nauki słuchania w języku angielskim, kamerę w wersji retro, a także niewielkie narzędzie ułatwiające pracę w różnych strefach czasowych. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z dynamicznym tytułem typu auto runner oraz tajemniczą grą platformową.

Super 16

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 11,99 zł-109,99 zł za element/ Android: 6.0 i nowsze

Łatwa w obsłudze aplikacja z podcastami do nauki języka angielskiego sygnowana przez British Council. Znajdziemy tu stale aktualizowaną bazę nagrań dla uczniów na różnym poziomie zaawansowania. Odcinki możemy pobierać i odtwarzać offline. Nie zabrakło również możliwości zmiany prędkości czy odtwarzania w tle.Dodatkowym atutem jest interaktywna transkrypcja nagrań oraz quiz na zakończenie danego odcinka.

Zonely

Cena: 0 zł / Android: 4.4 i nowsze

Rozbudowana aplikacja do obsługi kamery w stylu retro. Symuluje nagrywanie na klasycznych nośnikach analogowych (taśmy filmowe 8 i 16 mm). Nagrania są przetwarzane w czasie rzeczywistym - nie brakuje zniekształceń obrazu, wypalenia fragmentów kliszy itp. Do naszej dyspozycji oddano również wiele gotowych filtrów imitujących taśmy popularnych marek czy dodających efekt artystyczny. Poszczególne parametry nagrania możemy także ustawiać samodzielnie..

Kinja Run

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 3,29 zł-464,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Niewielkie narzędzie ułatwiające pracę w różnych strefach czasowych. Za pomocą czytelnych osi czasu prezentuje godziny w wybranych miastach. Kolorami oznaczone są poszczególne części dnia (czas pracy, czas wolny, noc-sen). Wystarczy przesuwać palcem po ekranie, aby szybko zorientować się, kiedy nasz znajomy czy współpracownik będzie mógł z nami porozmawiać itp. Dla ułatwienia, do poszczególnych miast możemy dopisać imiona.

Nameless Cat

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,19 zł-12,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Dynamiczna gra typu auto runner (postać biegnie cały czas do przodu automatycznie). Sterujemy kotem ninja i przemierzamy kolejne krainy, po drodze walczymy z przeciwnikami i omijamy przeszkody. W miarę postępów zyskujemy nowe umiejętności i ataki specjalne. Samo sterowanie sprowadza się do przesuwania palcem po ekranie. Nie oznacza to jednak, że gra jest banalna - rozgrywka wciąga i wymaga refleksu.

Klimatyczna gra platformowa w oprawie graficznej w stylu retro. Sterujemy tytułowym kotem, który przemierza tajemniczy świat, aby odnaleźć właściciela. Po drodze napotykamy różnorodne przeszkody, zagadki logiczne i wrogie stworzenia. Mechanika gry nawiązuje do klasyki gatunku - do naszej dyspozycji są strzałki kierunkowe, przycisk skoku i okazjonalne akcje specjalne. Przejście wszystkich kilkudziesięciu poziomów wymaga jednak trochę wprawy i cierpliwości.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!