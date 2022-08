TiVo Stream OS czyli nowa konkurencja dla Android TV, webOS czy Tizen

Marka TiVo nie jest powszechnie znana wśród polskich użytkowników, jednak na innych rynkach można bez trudu nabyć jej przystawki smart TV i dekodery z funkcjami smart. Do tej pory firma korzystała ze zmodyfikowanego Android TV w roli własnego systemu operacyjnego na swojej flagowej przystawce nazwanej TiVo Stream 4K. W zasadzie na pierwszy rzut oka to w sumie brandowany Android TV. Jednak wkrótce ma się to zmienić, przynajmniej dla jednej nowej linii sprzętów, bo TiVo miałoby postawić na w pełni autorskie rozwiązanie.



Xperi tworzy autorski system na smart telewizory TiVo, który nie będzie bazować na Androidzie

Powiązana z TiVo firma Xperi ujawniła, że ma w planach wypuścić telewizory z funkcjami smart pod marką TiVo. Nie byłyby napędzane przez dotychczasowy system z TiVo Stream 4K, a całkowicie inne rozwiązanie zupełnie niezwiązane z Androidem. Nowe sprzęty z TiVo Stream OS miałyby być już w 2023 roku produkowane przez dostawce OEM tier 2, który robi wiele telewizorów pod różnymi markami. Jednak nie ujawniono jego nazwy.



Powiązana z TiVo firma Xperi ujawniła, że ma w planach wypuścić telewizory z funkcjami smart pod marką TiVo. Nie byłyby napędzane przez dotychczasowy system z TiVo Stream 4K, a całkowicie inne rozwiązanie zupełnie niezwiązane z Androidem. Nowe sprzęty z TiVo Stream OS miałyby być już w 2023 roku produkowane przez dostawce OEM tier 2, który robi wiele telewizorów pod różnymi markami. Jednak nie ujawniono jego nazwy.

Przystawka smart TV TiVo Stream 4K, czyli obecny główny produkt marki TiVo / Foto: TiVo



Xperi zaczęło przygotowywać nowe oprogramowanie po przejęciu norweskiego Vewd, który zajmuje się oprogramowaniem dla TV. TiVo tym samym nie będzie znów korzystać z platformy Android TV Operator Tier Lite, która jest bardziej transparentną wersją Androida TV, pozwalającą na nieco więcej modyfikacji oprogramowania.



Wygląda na to, że TiVo będzie miało dwie linie systemów dla różnych typów sprzętów

Co dalej będzie z głównymi sprzętami TiVo, czyli dekoderami i przystawkami z funkcjami smart TV? Podobno dalej będą rozwijane na dotychczasowych warunkach z podłożem Androida TV. W takim razie szykuje się wyłom w oprogramowaniu. Tradycyjnych sprzęty TiVo, czyli przystawki smart TV i dekodery smart, będą miały zupełnie inny OS niż nowy działu sprzętu, którym będą telewizory. Tym samym powstanie też kolejny konkurent dla popularnych systemów smart TV, czyli Android TV/Google TV, webOS od LG, Tizena rozwijanego przez Samsunga czy Roku TV i Amazon Fire TV. Jednak wątpliwe, aby telewizory TiVo od razu zyskały bardzo dużą popularność bez aż tak ogromnego zaplecza.



Zobacz również: Nowa stacja TVP Nauka. Telewizja Polska chce mieć własny odpowiednik Discovery czy Planete



Źródło: Xperi zaczęło przygotowywać nowe oprogramowanie po przejęciu norweskiego Vewd, który zajmuje się oprogramowaniem dla TV. TiVo tym samym nie będzie znów korzystać z platformy Android TV Operator Tier Lite, która jest bardziej transparentną wersją Androida TV, pozwalającą na nieco więcej modyfikacji oprogramowania.Co dalej będzie z głównymi sprzętami TiVo, czyli dekoderami i przystawkami z funkcjami smart TV? Podobno dalej będą rozwijane na dotychczasowych warunkach z podłożem Androida TV. W takim razie szykuje się wyłom w oprogramowaniu. Tradycyjnych sprzęty TiVo, czyli przystawki smart TV i dekodery smart, będą miały zupełnie inny OS niż nowy działu sprzętu, którym będą telewizory. Tym samym powstanie też kolejny konkurent dla popularnych systemów smart TV, czyli Android TV/Google TV, webOS od LG, Tizena rozwijanego przez Samsunga czy Roku TV i Amazon Fire TV. Jednak wątpliwe, aby telewizory TiVo od razu zyskały bardzo dużą popularność bez aż tak ogromnego zaplecza.Źródło: nexttv / Foto: TiVo

Firma TiVo stawia na autorski OS.