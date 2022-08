Meta w końcu testuję tę nowość w Messengerze. Czekaliśmy na nią lata

Krótka droga do aktualizacji.



Facebook w końcu udostępnił więcej informacji na temat swoich planów na przyszłość związanych z rozwojem komunikatora Messenger. Amerykańska firma rozpoczęła testowanie funkcjonalności, na którą wszyscy czekaliśmy od dawna. Konkretniej chodzi tutaj o szyfrowanie end-to-end, które już niebawem miałoby trafić do popularnego komunikatora.



Dlaczego dopiero teraz?



Facebook w końcu testuje szyfrowanie end-to-end



Domyślne włączenie szyfrowania typu end-to-end w komunikatorze Messenger będzie naprawdę dużym sukcesem Facebooka. Marka od wielu lat zapierała się przed wprowadzeniem tej technologii do swojej aplikacji. End-to-end oznacza bowiem, że Facebook nie będzie mógł zobaczyć treści wiadomości swoich użytkowników. Te zostaną wyświetlone tylko i wyłącznie w obrębie osób znajdującej się w danej konwersacji.





fot. Facebook

To wszystko nie tylko zwiększa naszą prywatność oraz bezpieczeństwo, ale także sprawia, że same rozmowy jest zdecydowanie trudniej przejąć. Co ciekawe, to kolejne po Whatsappie posunięcie Facebooka w zakresie dodania dodatkowej warstwy bezpieczeństwa do swojego ekosystemu aplikacji. Oprócz Messengera, Meta ma bowiem testować szyfrowanie end-to-end również w Instagramie.W przeszłości Facebook był wielokrotnie krytykowany za brak szyfrowania end-to-end w swoich aplikacjach. W niektórych przypadkach tego typu sytuacja doprowadzała do tego, że same konwersacje mogły być wykorzystywane jako dowód w sprawie. Firma lakonicznie tłumaczyła się problemami z integracją opisywanej technologii w przypadku programów, z których na co dzień korzystają miliardy osób. W mojej opinii to dość kiepska wymówka.Oprócz testowania funkcjonalności end-to-end, Facebook ogłosił także opcję “bezpiecznego przechowywania”, która będzie działać w razie zgubienia telefonu lub podczas chęci przywrócenia historii wiadomości na nowym urządzeniu użytkownika. Jak widać na zrzucie ekranu, całość zapewne będzie zabezpieczona hasłem.Trzeba przyznać, że na end-to-end w Messengerze czekaliśmy zdecydowanie za długo. Niestety nie wiadomo jeszcze, kiedy ta nowość zostanie udostępniona w wersji stabilnej komunikatora.Źródło: Facebook / fot. Facebook