Vivaldi 5.4 już jest. Przeglądarka zyskała usprawnienia, które pokochają użytkownicy

Warto zainteresować się tym programem.

Vivaldi 5.4 to ulepszone gesty i udostępnianie tekstu

Źródło: Vivaldi

Przeglądarka internetowa Vivaldi otrzymała właśnie aktualizację oznaczoną numerem 5.4. Wprowadza ona szereg usprawnień i poprawek – m.in. możliwość wyciszenia paneli znajdujących się na pasku bocznym, opcję przypisania własnych poleceń do gestów myszy typu Rocker oraz łatwiejszy system udostępniania tekstu. Na co dokładnie mogą liczyć użytkownicy?Jedną z głównych nowości jest implementacja– te są dostępne z poziomu bocznego paska. Pozwalają one na uzyskanie szybkiego dostępu do najważniejszych funkcji (np. zakładki, pobrane pliki) czy ulubionych stron internetowych. Każdy z takich elementów jest w stanie odtwarzać dźwięk, co bywa dosyć irytujące – zwłaszcza w przypadku portali społecznościowych. Wprowadzona opcja pozwoli uniknąć zaskoczenia w najmniej spodziewanym momencie. Skorzystać jej można poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na konkretny panel, a następnie wybranie „Wycisz” z menu kontekstowego.Warto też wspomnieć o. Do tej pory pozwalały one wyłącznie na poruszanie się do przodu i wstecz w sekcji historii przeglądania. Teraz użytkownicy mogą przypisać poszczególnemu gestowi dowolną akcję – np. otworzenie nowej karty czy strony zawierającej zakładki. Wykonanie tych gestów odbywa się poprzez przytrzymanie lewego lub prawego przycisku myszy i kliknięcie tego drugiego – pozwala to na oszczędzenie kilku sekund, mówimy więc o naprawdę przydatnej funkcji, która zwiększa kontrolę internautów nad programem, z którego korzystają.Wprowadzono także dwa pomniejsze narzędzia zwiększające ogólny komfort korzystania z przeglądarki. Mowa tu chociażby o– w tym celu należy zaznaczyć konkretny tekst na stronie, kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję „Kopiuj link do zaznaczenia” z menu kontekstowego. Potem wystarczy wysłać link do dowolnej osoby (musi ona jednak korzystać z przeglądarki opartej na silniku Chromium) – strona otworzy jej się wtedy od zaznaczonego fragmentu.Poza tym w ustawieniach przeglądarki pojawiła się. Jej aktywacja spowoduje, że system będzie wybierał połączenia przez protokół HTTPS i zacznie wyświetlać ostrzeżenia przed otwarciem stron, które go nie obsługują. To z pewnością przydatne usprawnienie.Dodatkowo poinformowano o(jej pierwsza odsłona została zaprezentowana w czerwcu 2022 roku). Nie dodaje ona zbyt wielu nowych funkcji i rozwiązań – aktualizacja skupiła się na dopracowaniu już tych istniejących. Usługa ma działać teraz znacznie szybciej i lepiej, podobnie jest z kalendarzem i czytnikiem RSS.Warto zaznaczyć, że wspomniany. W momencie pisania artykułu nie pojawiła się wzmianka o nowościach debiutujących w jej mobilnym odpowiedniku , co jest dosyć niecodzienną sytuacją. Pozostaje mieć nadzieję, iż już wkrótce doczekamy się premiery – zazwyczaj większa aktualizacja pojawia się równocześnie w obydwu odsłonach aplikacji.Źródło: Vivaldi