Spotify w końcu zajmie się zagraconą stroną główną

Aktualizacja, która przypadnie do gustu wielu osobom.

Spotify zyska odświeżoną stronę główną





Źródło: Spotify

W kanale Muzyka słuchacze będą mieli szybki dostęp do sugestii opartych na ich guście muzycznym, dzięki czemu odkrywanie nowych ulubionych utworów będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Znajdą się tam również rekomendacje albumów i list odtwarzania, a także przyciski ułatwiające dzielenie się, polubienie i natychmiastowe odtwarzanie muzyki. W sekcji Podcasty i programy słuchacze będą mogli przejść bezpośrednio do nowych odcinków swoich ulubionych programów. Znajdą tam również spersonalizowane rekomendacje podcastów. Co więcej, słuchacze będą mogli czytać opisy odcinków, zapisywać je do zakładki Twoje odcinki lub rozpocząć odtwarzanie podcastów bez opuszczania strony.

Spotify – w wersji na urządzenia mobilne – otrzyma już niedługo odświeżoną stronę główną. Użytkownicy będą mogli przełączać się pomiędzy muzyką a podcastami za pomocą zaledwie jednego kliknięcia, co niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia komfortu w zakresie np. szukania czegoś nowego do posłuchania. Na co dokładnie należy się przygotować?Jeśli regularnie korzystacie ze Spotify, to zapewne przyznacie, że platforma niekoniecznie poradziła sobie z udźwignięciem równomiernego polecania piosenek oraz odcinków podcastów. Widać to szczególnie po stronie głównej, gdzie tak naprawdę wszystko jest pomieszane – dosyć karkołomnym zadaniem jest odnalezienie z jej poziomu czegoś ciekawego. Nadchodząca aktualizacja sprawi, że cały proces stanie się choć nieco przyjemniejszy.Mobilna aplikacja Spotify (na razie tylko odsłona na urządzenia z systemem Android, na iOS czas przyjdzie „wkrótce”) zyska wkrótce dwa specjalne przyciski, które widoczne w lewym górnym rogu ekranu głównego.– kliknięcie w jedną z nich spowoduje wyświetlenie długiej listy zawierającej interesujące nas treści z danego rodzaju.Mowa tu zarówno o produkcjach, które już w przyszłości poznaliśmy, jak i zupełnie nowych materiałach mogących nas zaciekawić. Poza tym Spotify będzie promować tam również np. mniejszych twórców z najczęściej słuchanych kategorii. Jak możemy wyczytać na oficjalnym blogu:Mówimy więc o naprawdę przydatnym usprawnieniu mogącym przydać się szczególnie osobom chcącym odkryć coś nowego z poziomu strony głównej. Funkcja została już wdrożona po stronie serwera – nie oznacza to jednak, że wszyscy użytkownicy Androida ujrzą ją u siebie w tym samym momencie. Musicie więc regularnie sprawdzać jej dostępność na swoich smartfonach.Źródło: Spotify