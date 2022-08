Windows 11 z aktualizacją KB5016629. Co wprowadza?

Warto ją pobrać.

Windows 11 KB5016629

Windows 11 – jak zainstalować nową aktualizację?

Nadszedł kolejny Patch Tuesday, czyli „wtorek poprawek”, a to oznacza, że zadebiutowała kolejna niewielka aktualizacja dla systemu Windows 11. Tym razem mowa o aktualizacji zbiorczej KB5016629. Jakie zmiany aktualizacja ta przynosi? Przekonaj się.Na wstępie należy zaznaczyć, że KB5016629 jest obowiązkową aktualizacją dla Windows 11. Wraz z nią Microsoft udostępnił między innymi aktualizację zabezpieczeń KB5012170. KB5016629 uaktualnia Windows 11 do wersji 22000.865.Aktualizacja KB5016629 wprowadza poprawki kilku błędów, które występowały w Windows 11, a także co nieco dodatkowych ulepszeń. Przede wszystkim, rozwiązuje ona problem, który powodował, że niektórzy użytkownicy nie byli w stanie otworzyć na swoich komputerach menu Start. Nie zabrakło też poprawek związanych z bezpieczeństwem.Ulepszenia będące częścią KB5016629 pochodzą z wcześniejszej opcjonalnej aktualizacji - KB5015882. Pozwalają one na przykład włączyć otrzymywanie ważnych powiadomień, gdy włączona jest funkcja skupienie. W ramach łatki Microsoft od teraz umożliwia dokonanie aktualizacji Windows 11 przy pierwszym uruchomieniu systemu.Aktualizację KB5016629 możesz pobrać na swój komputer z systemem Windows 11 i zainstalować ją za pośrednictwem usługi Windows Update. W razie problemów z instalacją aktualizacji KB5016629 za pomocą usługi Windows Update, możesz skorzystać z innego sposobu instalacji. Odwiedź stronę katalogu aktualizacji Microsoftu i pobierz instalator offline aktualizacji.