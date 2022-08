Sierpniowa aktualizacja Windows 10 udostępniona. Co nowego w KB5016616?

Niektórzy będą rozczarowani.

Windows 10 KB5016616 - nowości, zmiany, co nowego?

2022-08 Aktualizacja zbiorcza dla systemu Windows 10 Version 21H2 dla systemów opartych na architekturze x64 (KB5016616)

Drugi wtorek miesiąca już za nami, a to oznacza co najmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, Microsoft udostępnił aktualizacje zbiorcze dla systemów Windows 10 oraz Windows 11. Po drugie, wkrótce w sieci zaczną się pojawiać doniesienia o związanych z nimi błędach. Zanim jednak damy Wam powody do narzekania na oprogramowanie rozwijane przez giganta z Redmond, skupmy się na tym, co przynosi najnowsza poprawka dla Windows 10 o numerze KB5016616. Przypominam, że o aktualizacji wydanej w cyklu Patch Tuesday dla Windows 11 rano pisała Ania.Na wstępie ważny komunikat dla wszystkich osób korzystających wciąż z systemu Windows 10 . Przedstawiciele Microsoftu wielokrotnie podkreślał, że użytkownicy tego OS-u nie mogą liczyć już na znaczące nowości. Te będą wdrażane wyłącznie w najnowszym systemie operacyjnym, jakim jest obecnie Windows 11 . Jeżeli oczekujecie powiewu świeżości w "dziesiątce", po prostu zainstalujcie "jedenastkę". Koniec komunikatu.Windows 10 KB5016616 to aktualizacja widniejąca w systemowej witrynie Windows Update jako: