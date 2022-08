Niebywałe! iPhone otrzyma funkcję, która na smartfonach z Androidem jest od lat

Nowość w stylu Apple.

Sprzęt amerykańskiego producent słynie ze stabilności i niezawodności. Apple sprawuje pieczę zarówno nad oprogramowaniem, jak i hardware'em zatem jest w stanie dopracować niemal wszystkie aspekty swoich urządzeń. Firma z jabłkiem w logo słynie jednak z tego, że nie zawsze na czas wprowadza wygodne rozwiązania, które u konkurencji są od lat. Są to zazwyczaj absurdalnie proste funkcje, które z pewnością ułatwiłyby życie użytkownikom iPhone'ów.Spoglądasz na ekran smartfonu, widzisz godzinę, datę i stan naładowania baterii w procentach. Owszem, jeżeli korzystasz z Androida. Apple przez lata lekceważyło upodobania użytkowników stosując sobie tylko znane, jedynie słuszne rozwiązania. Wygląda jednak na to, że inżynierowie amerykańskiego giganta zaczęli dostrzegać to, co dzieje się na rynku mobilnym.Wraz z piątą wersją beta systemu iOS 16 Apple zaktualizowało ikonę baterii na iPhone'ach z Face ID, aby wyświetlać stan baterii określony w procentach. Prawdziwa innowacja na miarę 2022 roku!

iOS 16‌ beta 5 / foto. macrumors

Na co jeszcze czekają użytkownicy iPhone'ów?

Jak donosi serwis macrumors , nowy wskaźnik baterii jest dostępny w modelach iPhone X, iPhone XS, iPhone 12 i iPhone 13, z wyjątkiem 5,4-calowego ‌iPhone 12‌/13 mini.Procent baterii można włączać lub wyłączać przechodząc do Ustawień w sekcji Bateria.Oprogramowanie iOS 16‌ beta 5 jest obecnie dostępne dla programistów, a Apple wyda publiczną wersję beta w najbliższej przyszłości. Finalna wersja powinna ukazać się w drugiej połowie września.Przed premierą najnowszych urządzeń z serii iPhone 14, które zadebiutują już we wrześniu tego roku, sporo mówi się na temat wprowadzenia trybu Always On Display Funkcja Always On Display stale wyświetlające określone treści na zablokowanym ekranie dostępna jest na niemal każdym smartfonie z Androidem (z ekranem OLED lub AMOLED). Apple nadal zwleka z jej wprowadzeniem, ale według przecieków ma pojawić się w iOS 16. Ostrzegamy przed nadmiernym optymizmem - możliwe, że dostęp do niej otrzymają wyłącznie posiadacze najnowszych i najdroższych modeli: iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max Źródło: macrumors / foto. Jeremy Bezanger - unsplash