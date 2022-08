ZWCAD vs GstarCAD - porównanie programów do projektowania CAD!

ZWCAD jest jednym z najpopularniejszych programów CAD 2D/3D. Często porównywany jest do innych programów tego typu - na przykład GstarCAD. Oba softy są bardzo podobne, ale mają też unikalne różnice. Może to sprawić, że ich użycie będzie mniej lub bardziej pożądane w zależności od wykonywanego zadania. Zastanawiasz się, które oprogramowanie wybrać? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, które z nich będzie lepsze dla specyfikacji Twojej pracy. Nasze porównanie wymienia kluczowe różnice między każdym z programów.





ZWCAD vs GstarCAD - cena



Wspaniale jest mieć politykę licencyjną, która przynosi korzyści zarówno osobom prywatnym, jak i firmom. Elastyczne i wieczyste licencjonowanie to jeden z powodów, dla których porównywane przez nas programy są chętnie wybierane przez projektantów. W przypadku ZWCAD licencja wieczysta jest nieco droższa, ale daje mnóstwo funkcjonalności, które są niezbędne dla każdego projektanta. Niepodważalnym atutem jest to, że w każdym momencie trwania licencji możesz zaktualizować swoje oprogramowanie do najnowszej wersji. Co jeszcze ma wpływ na wyższą cenę ZWCAD? Wpływ na cenę ma również fakt, że producent posiada swój autorski kod źródłowy, który został od zera napisany przez specjalistów. GstarCAD nie posiada takiego kodu.





Bloki dynamiczne w ZWCAD i GstarCAD



Dużym ułatwieniem dla projektantów są bloki dynamiczne, czyli standardowe bloki, które zostały wzbogacone o parametry, które pozwalają na ich modyfikację przy pomocy specjalnych uchwytów. Dzięki temu możesz w łatwy sposób skalować, przesuwać i obracać elementy. Należy tutaj wspomnieć, że ZWCAD pozwala wyłącznie na użycie bloków dynamicznych bez możliwości ich tworzenia i edycji. Dostęp do edycji zapewniają tylko AutoCAD i GstarCAD. Dlaczego tylko ci dwaj producenci posiadają edytora bloków dynamicznych? Wynika to z tego, że edytor bloków dynamicznych jest zastrzeżony przez firmę Autodesk, Inc. nr US 7,860,691 B2 z dnia 28 grudnia 2010. Zastrzeżenie tej funkcjonalności bloków dynamicznych obowiązuje do 26 kwietnia 2027 roku. Co prawda w zaprogramowaniu edytora bloków nie ma nic trudnego, problem stanowią jednak ograniczenia patentowe. Co więcej, w łatwy sposób można sprawdzić, czy plik został stworzony w AutoCAD, czy przy pomocy jakiegoś innego oprogramowania. ZWCAD nie posiada edytora bloków dynamicznych z troski o legalność projektów swoich Klientów. Przede wszystkim chodzi tutaj o uniknięcie sytuacji, w której projekty mogłyby zostać zablokowane z powodu bloków dynamicznych, które zostałyby przygotowane w programie bez wymaganych licencji.





Wydajność ZWCAD vs GstarCAD



Obsługa procesorów wielordzeniowych



Rdzeń ZWCADa jest w całości opracowany przez ZWSOFT. Został zaprojektowany z wielką dokładnością i potrafi wykorzystać moc współczesnych komputerów w 100% - zarówno jeśli chodzi o procesory wielordzeniowe, jak i systemy 64 bit. Oprogramowanie ZWCAD tam, gdzie jest taka możliwość, wykorzystuje wszystkie rdzenie procesora, co przyspiesza i usprawnia pracę nad projektami.

















Wydajny silnik do rastrów



ZWCAD w imponujący sposób podszedł obsługi plików rastrowych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom pozwala na obsługę wielu plików o wysokiej jakości. W ZWCAD rastry podczas wprowadzania do programu CAD są w odpowiedni sposób optymalizowane i buforowane. Optymalizacja opiera się na utworzeniu gotowego kafla rastra dla różnych powiększeń i ułożeniu ich w formie piramidy. Dzięki temu przy każdym powiększeniu rastrów mamy dostęp do różnych poziomów szczegółów. Jeśli więc masz zastrzeżenia do swojego obecnego programu CAD, sprawdź ZWCAD.





Narzędzia unikalne ZWCAD vs GstarCAD



ZWCAD zawiera szereg unikalnych narzędzi, które sprawiają, że projektowanie jest łatwe i przyjemne. Jednym z takich narzędzi są komentarze głosowe, które można umieszczać w projektach. Ta z pozoru prosta funkcja to duże ułatwienie, gdy otworzymy rysunek na urządzeniu mobilnym – telefonie lub tablecie. Wykorzystując projekt, np. przykład na budowie, możemy łatwo wskazać miejsce, w którym chcemy wstawić komentarz oraz gdy chcemy na szybko podkreślić ważną dla nas informację.





Nakładki ZWCAD



ZWCAD można w łatwy sposób połączyć z innymi aplikacjami (API), które są niedostępne dla GstarCAD. Mowa tutaj między innymi o światowej klasy oprogramowaniu do badania przejezdności pojazdów AutoTURN, który wymaga bardzo stabilnego i wydajnego API.





ZWCAD czy GstarCAD – który program wybrać?



Podczas wyboru odpowiedniego narzędzia do pracy najlepiej jest kierować się stosunkiem ceny do jakości. W tym pomoże nam przetestowanie każdego interesującego nas oprogramowania, co ułatwi nam dokonanie wyboru. Zarówno program ZWCAD, jak i GstarCAD udostępniają licencję w dwóch opcjach - Standard oraz Professional, które różnią się od siebie funkcjonalnościami oraz ceną. Obaj producenci zapewniają także dostęp do branżowych nakładek, które pozwalają na dopasowanie programu do naszej branży i wszelkich potrzeb.





Musisz też odpowiedzieć sobie na to, czego oczekujesz od swojego oprogramowania. Jeśli zależy Ci na w pełni autorskim i legalnym oprogramowaniu z dostępem do niezbędnych funkcji, to wybór jest jeden. Taką gwarancję da Ci wyłącznie ZWCAD.





Czasami warto więc zapłacić nieco więcej i mieć 100% komfortu z użytkowania oprogramowania.





Poznaj program do projektowania CAD 2D/3D przed zakupem



Zarówno ZWCAD, jak i GstarCAD udostępniają wersję testową swojego programu. Dzięki temu możesz poznać wszystkie możliwości oprogramowania jeszcze przed jego zakupem. W przypadku ZWCAD możesz korzystać z wszystkich funkcjonalności aż przez 30 dni, z kolei GstarCAD daje możliwość testowania przez 15 dni.



Artykuł sponsorowany