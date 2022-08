Tinder Plus za darmo. Odbierz swój bezpłatny kod

Konto premium na Tinderze za darmo.

Tinder Plus za darmo w AppGallery

Uczniowie szkół w Polsce mają w perspektywie jeszcze trzy tygodnie wakacji. W nieco lepszej sytuacji są studenci z zaliczoną sesją, którzy odpoczną do października. Lato, ładna pogoda, wysokie temperatury i luźna atmosfera na mieście sprzyjają podrywowi. Osobom niezbyt śmiałym lub takim, które po prostu wolą zagadać kogoś online z pomocą przychodzą aplikacje randkowe takie jak Tinder . W ramach trwającej właśnie promocji odebrać można konto premium na Tinderze, czyli Tinder Plus na 6 miesięcy za darmo. Jak to zrobić?Aby skorzystać z promocji należy udać się do sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery. Domyślnie jest on instalowany na smartfonach Huawei, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować go na dowolnym urządzeniu. W tym celu udaj się pod ten adres i kliknij "pobierz", aby zainstalować go z pliku .apk. Po pobraniu pliku zainstaluj go na swoim smartfonie, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.Gdy uda Ci się już zainstalować AppGallery, włącz aplikację. Przejdź do zakładki "ja", a następnie wybierz "prezenty". Kliknij na "zainstaluj" przy ekskluzywny prezent od AppGallery - pół roku z Tinder Plus za darmo. Zainstaluj aplikację HMS Core, o ile to niezbędne, postępując z instrukcjami na ekranie urządzenia. Będziesz musiał udzielić zgody AppGallery na instalowanie aplikacji na Twoim urządzeniu.