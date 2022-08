Zhakował modem USB LTE - zainstalował na nim Linuxa Debiana ze zdalnym dostępem

Na co dzień myślimy, że modemy USB zawierają wyjątkowo mało komponentów. Antena, wzmacniacz, jakiś układ zarządzający połączeniem i komunikacją z komputerem po USB. Jednak wiele modeli jest znacznie bliższa niż myślimy w stosunku do minikomputerów typu Raspberry Pi.

Modem USB z funkcją routera WiFi niczym Raspberry Pi Zero W schowany w przerośniętym pendrivie

Chiński majsterkowicz pasjonujący się elektroniką, zdołał zmodyfikować jeden z modemów LTE USB. Co ważne to nieco bardziej zaawansowany model, który jest w zasadzie modemo-routerem (na też tryb udostępniania połączenia po WiFi bez konieczności podłączenia bezpośrednio do PC). Na pokładzie sprzęt ma czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 410 (MSM8916), 512 MB pamięci RAM, 4 GB przestrzeni na dane typu eMMC, czytnik kart microSD oraz obsługę 4G LTE z pobieraniem do 150 MB/s, a nawet WiFi 4 n. A to wszystko według oferty na AliExpress (), jest warte 12 dolarów, co daje w prostym przeliczeniu przy obecnym kursie około 55 złotych.