mObywatel dla fanatyków wędkarstwa. Rusza rządowy pilotaż

mObywatel – Uprawnienie. Samorządy zaproszone do współpracy

"Chcemy wspólnie z zainteresowanymi JST wdrożyć pilotażowo rozwiązanie, które umożliwi samorządom prowadzenie ewidencji i wydawanie lokalnych dokumentów elektronicznych w systemie mObywatel - np. elektronicznej lokalnej karty dużej rodziny, karty wędkarza, karty gminnej czy karty mieszkańca. Usługa ta jest skierowana do samorządów, które chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli i umożliwić im posługiwanie się dokumentami w formie elektronicznej, zapisanych na smarfonie"

mObywatel to fantastyczna aplikacja , z której korzysta już ponad 8 milionów Polaków. Cyfrowy portfel na dokumenty z aktualizacji na aktualizację staje się coraz lepszy i jest wzbogacany o nowe funkcje . W oczekiwaniu na wielką aktualizację, wprowadzającej m.in. powiadomienia o zwrocie podatku, dofinansowania i upływie terminu ważności paszportu i dowodu osobistego, dowiedzieliśmy się o nowym projekcie o nazwie "mObywatel – Uprawnienie".mObywatel to obecnie aż piętnaście różnych usług, pośród których najważniejszymi są mPrawo Jazy, mPojazd, mLegitymacja szkolna, mLegitymacja studencka, Karta Dużej Rodziny, Małopolska Karta Aglomeracyjna i Bilkom - zintegrowany bilet na pociąg, tramwaj, autobus, z którego da się korzystać w różnych miejscach małopolski. Rząd chce wraz z jednostkami samorządu terytorialnego zafundować Polakom cyfrowy dostęp do jeszcze większej liczby dokumentów.- czytamy w komunikacie Cyfryzacji KPRM.Usługa prowadzenia ewidencji i wydawania dokumentów w ramach mObywatela jest bezpłatna. W pilotażu zaprasza się w formie naboru otwartego maksymalnie pięć gmin, które zgłoszą się jako pierwsze. Chodzi o takie gminy, które nie mają odpowiedniego systemu teleinformatycznego. Zainteresowane JST są proszone o wysłanie wiadomości e-mail na adres sekretariat.DTC(at)mc.gov.pl.Jak widać nowości odczuje początkowo zaledwie garstka Polaków z gmin, które wezmą udział w pilotażu. Docelowo miałyby to być oczywiście wszystkie gminy - tych jest około 2500, co pokazuje gigantyczną skalę przedsięwzięcia. Bez stworzenia odpowiednich systemów lub systemu centralnego z pewnością się nie obędzie.