Pobaw się świetną darmową apką NVIDIA Canvas. Możesz wygrać pieniądze

Grzech nie skorzystać.

Konkurs NVIDIA Canvas

"NVIDIA Canvas oferuje dziewięć stylów do wyboru, które modyfikują wygląd i specyfikę obrazu, a także 20 różnych materiałów do wykorzystania - od powietrza i gór po morze, rzeki oraz kamienie czy nawierzchnię trawiastą"

Pobierz NVIDIA Canvas i weź udział w konkursie

NVIDIA Canvas to opisywana przez nas niedawno jedna z najnowszych aplikacji NVIDIA, która dosłownie każdemu pozwala zostać artystą. Darmowe narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję GauGAN zamienia dowolny rysunek w efektowne, fotorealistyczne gratisy. Producent zorganizował właśnie związany z nim konkurs, w którym wygrać można łącznie 15000 złotych.- informuje NVIDIA. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby malować na warstwach i stworzyć swój projekt od zera. Gotowy projekt można wyeksportować w formacie PSD.Konkurs "Narysuj własny świat z NVIDIA Canvas" to konkurs na najlepszą pracę wykonaną w tym programie. Tematyka pracy jest dowolna, a o sukcesie uczestników zdecyduje ich kreatywność. Zabawa potrwa do 11 sierpnia 2022 roku, a prace należy zgłaszać przez ten formularz zgłoszeniowy . Na tej samej stronie zostaną zaprezentowane zwycięskie dzieła.W konkursie NVIDIA przewidziano następujące nagrody:Ponadto, prace zostaną zaprezentowane w mediach społecznościowych NVIDIA, Komputronik i Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU).Aplikacja NVIDIA Canvas została już umieszczona w bazie oprogramowania Instalki.pl. Wystarczy skorzystać z poniższego odnośnika, aby pobrać ją za darmo.Źródło: NVIDIA