YouTube pozwoli przybliżać filmy. To świetna wiadomość

Rozpoczęły się testy ciekawej nowości.

YouTube umożliwi zoomowanie filmików

Żródło: YouTube

Nie da się ukryć, że YouTube regularnie wzbogaca się o nowe opcje. Te nie zawsze przypadają do gustu konsumentom – zwłaszcza jeśli mowa o zmianach w regulaminie usługi. Ostatnio jednak portal ma dosyć dobrą passę w zakresie wprowadzania niektórych funkcjonalności. Jako przykład można podać tu m.in. tryb obrazu w obrazie dla osób korzystających z aplikacji na iOS. Poza tym usprawniono system odwoływania się od roszczeń odnośnie do praw autorskich.Wszystko wskazuje na to, że już niedługo użytkownicy doczekają się kolejnej opcji, która powinna się im spodobać. Na oficjalnej stronie z testowymi funkcjami odnaleziono wpis informujący o rozpoczęciu fazy eksperymentalnej. Nowość została nazwana jako „ściągnij aby powiększyć" i mogą z niej korzystać wszystkie osoby będące subskrybentami Premium.Na jakich zasadach będzie ona działać? Cóż, jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie YouTube:Maksymalne powiększenie będzie wynosić 8x, mówimy więc o dosyć potężnym rozwiązaniu, które może spodobać się sporej grupie internautów.Warto jednak mieć na uwadze, że testy narzędzia na urządzeniach mobilnych potrwają wyłącznie. Po upływie tej daty konsumenci stracą możliwość jej używania – powróci ona prawdopodobnie po kilku miesiącach i stanie się dostępna dla wszystkich, nawet tych bezpłatnych użytkowników. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na publiczne wdrożenie opisanej wyżej funkcji.