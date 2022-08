Apple opóźni w tym roku aktualizację dla niektórych sprzętów?

Tak twierdzi Mark Gurman.



Apple w czerwcu tego roku zaprezentowało na scenie nowe oprogramowanie, które już na jesień ma trafić na urządzenia mobilne, tablety oraz komputery amerykańskiego producenta, No właśnie - ma. Jak będzie w rzeczywistości? NIe do końca wiadomo.



Dobrze poinformowany Mark Gurman z Bloomberga zdradza bowiem, że amerykańska firma może zdecydować się na opóźnienie premiery oprogramowania iPadOS 16 dla swoich tabletów. I to aż o miesiąc.



iPadOS 16 może zostać opóźniony. Dlaczego?



Apple co roku ma tendencję do wydawania swojego nowego oprogramowania dla wszystkich sprzętów jednocześnie - użytkownicy w tym samym dniu otrzymują stosowne powiadomienia na swoich sprzętach. Okazuje się, że w tym roku może być inaczej - szczególnie w przypadku tych z Was, którzy korzystają z tabletów firmy z Cupertino.