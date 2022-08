Windows 11 z widżetem, który pokochają subskrybenci Game Passa

Interesująca nowość dla wszystkich graczy.

Do Windowsa 11 nadchodzi przydatny widżet

Źródło: Microsoft

Widżet ten jest oknem na obszerną bibliotekę PC Game Pass - pokaże najnowsze dodatki, gry, a następnie przeniesie Cię do aplikacji Xbox, gdzie będziesz mógł je zainstalować i zobaczyć recenzje. Nadal ciężko pracujemy nad ekscytującą funkcją, która już wkrótce pozwoli Ci zalogować się do swojego profilu Xbox i łatwo wrócić do ostatnio granych gier. Podgląd widżetu Game Pass jest dostępny w tablicy widżetów. Można ją wyświetlić klikając lewy róg paska zadań lub naciskając Win + W. Aby przypiąć widżet Game Pass, wybierz przycisk "+" w prawym górnym rogu.

Microsoft rozpoczął testy nowego widżetu, który już wkrótce powinien zadebiutować na urządzeniach z systemem Windows 11. Pozwoli on na błyskawiczne sprawdzenie biblioteki gier dostępnych za pośrednictwem usługi Game Pass – zarówno tych już obecnych, jak i nadchodzących. Znajdzie się tam także odnośnik do aplikacji Xbox. Na co dokładnie mogą liczyć użytkownicy?Nie da się ukryć, że najnowszy system operacyjny od giganta z Redmond jest obecnie dosyć ubogi w widżety. Ich ograniczona oferta ma być jednak w przyszłości regularnie powiększana i chyba właśnie doczekaliśmy się wykonania pierwszego kroku w tej materii. Niestety – nie mówimy tu o elementach graficznych od firm trzecich. Na to jeszcze za wcześnie.Microsoft ogłosił właśnie debiut, do którego dostęp ma na razie niewielkie grono konsumentów. Główną nowością tego buildu jest implementacja widżetu PC Game Pass – przyda się on szczególnie osobom będącym subskrybentami tej usługi. Za jego pośrednictwem będzie można szybko sprawdzić nadchodzące oraz odchodzące produkcje, a także przejrzeć tytuły z poszczególnych kategorii.Nie brakuje także opcji przejścia do aplikacji Xbox oraz kilku innych funkcjonalności. W przyszłości widżet ma pozwolić na obsługę spersonalizowanych zaleceń, możliwość zalogowania się do konta Xbox czy nawet włączenie ostatnio uruchamianej gry.Jak możemy wyczytać na oficjalnym blogu Microsoftu:Całość znajduje się na dosyć wczesnym etapie rozwoju, także mogą występować błędy. Zapewne nieco czasu minie zanim Microsoft zdecyduje się na udostępnienie nowości nawet dla Insiderów nie będących deweloperami. Należy więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Microsoft