Windows 11 22H2 ma naprawić stary i irytujący błąd systemu

Potwierdzono, że patch działa.

Wysokie użycie procesora w Windows 11

"Czysta instalacja systemu Windows 11 na Lenovo ThinkPad-P72. Zainstalowałem wszystkie aktualizacje dostarczane za pomocą Windows Update. Proces Shell Infrastructure Host (sihost.exe) uruchamia się i zużywa 16% mocy obliczeniowej procesora, sprawiając że schładzający go wentylator pracuje ze zwiększoną prędkością obrotową, emitując zbędny hałas"

Recepta na problem? Poprawka KB5016700

Zwiększone wykorzystanie procesora przez system Windows to bug znany doskonale zwłaszcza użytkownikom Windows 10. Niestety, problem dotyka także osoby korzystające z Windows 11 choć na mniejszą skalę. Firma Microsoft uważa, że dopiero aktualizacja Windows 11 22H2 może pomóc go zażegnać. O co dokładnie chodzi?Proces sihost.exe w Windows 11 doprowadza do furii zwłaszcza posiadaczy urządzeń o niedużej wydajności. Proces Shell Infrastructure Host jest jednym z podstawowych elementów systemu i odpowiada za wsparcie najważniejszych elementów graficznych interfejsu, takich jak chociażby menu Start, przezroczystości UI oraz paska zadań. Ku rozczarowaniu niektórych osób, potrafi mocno obciążać procesor.– żali się jeden z członków programu Windows Insider.Wysokiego zużycie procesora spowodowane przez sihost.exe może mieć różne podłoża. Jako jeden z powodów wskazuje się specyfikę działania Windows 11. Bug powoduje, że nawet rozpoczęcie prostej czynności kopiowania plików prowadzi do alokowania zbyt dużych zasobów mocy obliczeniowej w tym właśnie procesie.Microsoft potwierdził występowanie usterki i wydał nawet aktualizację dostępną na razie wyłącznie dla członków programu Windows Insider. Mowa o wydaniu Windows 11 KB5016700, którego zawartość wejdzie w skład dużej aktualizacji 22H2. Użytkownicy zaktualizowanych buildów donoszą, że łatka jest receptą na problemy. Jeśli jesteście członkami programu testów Windows 11 i korzystacie z wersji zapoznawczych, aktualizacja KB5016700 pomoże zmniejszyć użycie CPU, o ile pojawia się u Was problem z opisywanym tu procesem.Niestety, użytkownicy stabilnej wersji systemu muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na stabilne wydanie Windows 11, zawierające niezbędne usprawnienia.Źródło: Microsoft