Microsoft ostrzega przed instalacją nowej aktualizacji Windows 10

Windows 10 KB5015878 psuje obszar powiadomień

2022-07 Podgląd aktualizacji skumulowanej dla systemu Windows 10 Version 21H2 w przypadku systemów opartych na architekturze x64 (KB5015878)

Poprawka jest w drodze

Czytamy Wasze komentarze, śledzimy statystyki i wiemy doskonale, że większość czytelników serwisu Instalki.pl korzysta z systemu Windows 10 i ani myśli przesiadać się na Windows 11 . Jeżeli należysz do grona użytkowników "dziesiątki", być może odwiedzałeś już witrynę Windows Update i zauważyłeś, że czeka tam na Ciebie opcjonalna aktualizacja Windows 10 KB5015878. Zanim klikniesz przycisk "pobierz i zainstaluj" powinieneś wiedzieć, że przez łatką ostrzega firma Microsoft.Błędy w aktualizacjach systemów Windows zdarzają się nagminnie i jest to nie tyle wynik zaniedbań firmy z Redmond, co wynik efektu skali. Pod kontrolą tego oprogramowania działają setki milionów urządzeń na całym świecie - o zróżnicowanej specyfikacji sprzętowej i strukturze danych. Nawet jeśli napiszesz słynne " u mnie działa ", nie znaczy to, że niektórzy użytkownicy Windowsa nie będą doświadczać problemów - często nie ze swojej winy. Tak jest i tym razem.Microsoft potwierdza, że osoby, które zainstalowały ręcznie opcjonalną aktualizację Windows 10 KB5015878:mogą dotykać problemy dotyczące błędnego działania obszaru powiadomień. Przez jego błędne wyświetlanie niemożliwym mogą być zmiana metody wprowadzania lub języka z poziomu paska zadań. Podobny bug ma miejsce w łatce KB5015807, ale Microsoft podaje, że nie jest czymś częstym.Aktualizacja KB5015878 zostanie udostępniona w drugi wtorek sierpnia w ramach cyklu Patch Tuesday. Jeśli możesz, wstrzymaj się z jej instalacją i poczekaj aż programiści pracujący dla giganta z Redmond usuną wykryte przez siebie bugi. Te mają zostać załatane po stronie serwera i wdrożone automatycznie na każdym komputerze.Źródło: Microsoft