OxygenOS 13 pod koniec tego roku. Sprawdź nowości i czy go dostaniesz

OxygenOS 13 oficjalnie.

Co nowego w Oxygen OS 13?

Dla kogo Oxygen OS 13?

Flagowa linia produktów : OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R, OnePlus 9RT, OnePlus 10 Pro, OnePlus 10R, OnePlus 10T

: OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R, OnePlus 9RT, OnePlus 10 Pro, OnePlus 10R, OnePlus 10T Linia produktów Nord : OnePlus Nord 2, OnePlus Nord 2T, OnePlus Nord CE, OnePlus Nord CE 2,OnePlus Nord CE 2 Lite

Wszyscy sądzili, że wraz z premierą nowego smartfona marki OnePlus, zadebiutuje także nowa wersja Oxygen OS 13. I choć faktycznie tak się stało, to jednak rzeczone oprogramowanie nie jest jeszcze dostępne na smartfony marki, gdyż bazuje na systemie operacyjnym Android 13, a ten nie jest jeszcze dostępny. Zamiast tego OnePlus ogłosił, że 10 Pro jako pierwszy otrzyma aktualizację Oxygen OS 13 jeszcze w tym roku. OnePlus nie podał konkretów, kiedy ta aktualizacja będzie dostępna, tylko że OnePlus 10 Pro będzie pierwszy.OxygenOS 13 ma miękkie i zaokrąglone krawędzie na całej swojej konstrukcji, aby zapewnić wygodniejsze wrażenia podczas użytkowania. Każdy szczegół w projekcie OxygenOS 13 został stworzony celowo, dzięki czemu każdy element jest zarówno użyteczny, jak i atrakcyjny, aby dopasować się do potrzeb.Na początek warto wspomnieć, że wg OnePlus Oxygen OS 13 przyjmuje tak zwany „projekt akwamorficzny”. Podobno język projektowania jest inspirowany wodą i ma być kojący, naturalny i wszechstronny. Jednym z przykładów tego podejścia do Androida jest to, że Oxygen OS 13 będzie jaśniejszy rano i przybierze ciemniejszą, spokojniejszą estetykę po zachodzie słońca.Na całe szczęście najnowszy Oxygen OS 13 to coś więcej niż inna estetyka, ponieważ nowa aktualizacja Androida wprowadza kilka znaczących poprawek i zmian. Być może najbardziej zauważalną jest to, że Oxygen OS 13 pozwoli powiększać foldery na ekranie głównym, umożliwiając również otwieranie aplikacji w tych folderach bez uprzedniego otwierania folderu.Kolejnym interesującym dodatkiem jest wsparcie dla większej ilości informacji kontekstowych wyświetlanych na Always on Display, a także jeszcze większa możliwość ich dostosowania, aby były łatwo dostępne. Bardziej rozbudowany AoD to oczywiście zasługa Apple, które pokazało, jak trzeba wykorzystać ten ekran. Nowy interfejs od OnePlus wnosi także szybszy dostęp do aplikacji z folderów dzięki powiększeniu folderów i ich zawartości na ekranie głównym. Aplikacje w folderze można stukać i otwierać bez konieczności otwierania samego folderu, co przełoży się na szybsze i bardziej płynne działanie. Do tego dochodzi jeszcze szybkie i łatwe dodawanie widżetów do ulubionych aplikacji, aby korzystać z ich funkcji na ekranie głównym.OxygenOS 13 zwiększa możliwości gier urządzeń OnePlus dzięki obsłudze HyperBoost Gaming Engine, który wspiera szereg funkcji zaprojektowanych w celu zapewnienia płynniejszej i bardziej stabilnej rozgrywki podczas grania w obsługiwane tytuły. Te funkcje mają za zadanie między innymi zmniejszyć przypadkowe wahania klatek na sekundę i poprawić szybkość reakcji ekranu na dotyk.Warto jeszcze wspomnieć o obsłudze technologii Google Audio Switch, integracji Fast Pair i wsparciu dla Spatial Audio / Dolby Atmos. Dodano także Privacy Safe 2.0 (zabezpiecza dane, dokumenty i pliki multimedialne w wirtualnym sejfie, aby nie były dostępne dla innych aplikacji), obsługę funkcji Near Share, wzmocnienie systemu AI i App Streaming.Jak zatem sami widzicie, jest tego naprawdę sporo, a sam interfejs prezentuje się schludnie.Na chwilę obecną nie ma konkretnej daty wydania stabilnej wersji Oxygen OS 13 opartej na systemie Android 13. I raczej nie powinno to dziwić, gdyż Google nie udostępniło jeszcze oficjalnie Androida 13, a jedynie wersję beta, na której bazuje OnePlus. Niemniej chińska marka potwierdziła, że jeszcze w tym roku użytkownicy modelu OnePlus 10 Pro otrzymają stosowną aktualizację.Do tego jeszcze podał pełną listę smartfonów z rodziny OnePlus, a także OnePlus Nord, które kwalifikują się do otrzymania Oxygen OS 13. Oto ona:Źródło: OnePlus / fot. tyt. OnePlus