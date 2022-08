Internauci kopią Google Chrome płytki grób

Bez zaskoczenia.

Chrome traci, inne przeglądarki zyskują

Statcounter opublikował najnowsze dane dotyczące udziałów rynkowych poszczególnych przeglądarek internetowych. Lata lecą, a sytuacja pozostaje w zasadzie niezmienna. Stagnację przełamuje w pewnym stopniu rozpaczliwa walka Microsoftu o uczynienie Microsoft Edge jedyną słuszną przeglądarką, ale wydaje się ona nie przynosić zamierzonych skutków. Chrome powoli traci uznanie w oczach użytkowników, ale dzieje się to szalenie powoli. Zbyt wolno, aby mówić o powolnym upadku.W przypadku komputerów osobistych ranking przeglądarek internetowych wygląda tak samo od dłuższego czasu. Na pierwszym miejscu z gigantyczna przewagą znajduje się Google Chrome, który to jednak notuje powolny odpływ użytkowników. Zdecydowanie zbyt wolny, aby mówić o powolnej śmierci Chrome, choć... historycznie niemal zawsze zaczynało się niewinnie, a potem nawet kultowe aplikacje upadały. Pozycję drugą umacnia Microsoft Edge, ale biorąc pod uwagę to, jak mocno Microsoft nagabuje korzystających z systemów Windows na korzystanie z tego rozwiązania, dzieje się to w ślimaczym tempie. Podium zamyka Safari. Google Chrome - 66.19% (-0.74 względem czerwca 2022 r.) Microsoft Edge - 10.84% (+0.2) Apple Safari - 8.94% (+0.01) Mozilla Firefox - 8.08% (+0.28) Opera - 3.06% (+0.08)Obraz rynku mobilnych przeglądarek internetowych jest zbliżony. Pokazuje to dobitnie, jak mocno Google uzależniło konsumentów od swoich rozwiązań. Trudno jest zmieniać przyzwyczajenia, przez co z Google Chrome korzysta mobilnie aż 65,16 procent wszystkich internautów. Apple Safari zajmuje drugą lokatę z wynikiem 24,22 procent, co pokazuje z kolei, jak wielki odsetek internautów korzysta z iPhone'ów i iPadów. W tym przypadku na trzecim miejscu jest niezły Samsung Internet. W tym zestawieniu Firefox jest poza pierwszą piątką. Google Chrome - 65.16% (-0.72)Apple Safari - 24.22% (+0.13) Samsung Internet - 4.86% (+0.05) UC Browser - 1.63% (+0.48) Opera - 1.59% (-0.03)A z jakich przeglądarek internetowych korzystają czytelnicy Instalki.pl?Źródło: Statcounter