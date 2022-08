WhatsApp pozwoli administratorom czatów na usunięcie dowolnej wiadomości

Zyskają oni większą kontrolę nad tym, co piszą użytkownicy.

WhatsApp z nowym narzędziem dla administratorów czatów

WhatsApp już niedługo zwiększy kontrolę administratorów nad ich własnymi grupami. Otrzymają oni bowiem możliwość usunięcia dowolnej wiadomości wysłanej przez użytkowników, co przede wszystkim pozwoli na ograniczenie spamu oraz chaosu. Co dokładnie wiemy o nadchodzącym narzędziu moderacyjnym?Nie da się ukryć, że WhatsApp dosyć często wzbogaca się o świeże funkcje, których głównym założeniem jest zwiększenie komfortu korzystania z tego „zielonego” komunikatora. Nie tak dawno doczekaliśmy się doniesień o wprowadzeniu funkcji zapisania znikających wiadomości czy opcji wykorzystania dowolnej emotikony jako reakcji na otrzymaną/wysłaną treść . Dodatkowo usprawniono podgląd czatów i ulepszono synchronizację czatów . Jak się okazuje, to dopiero wierzchołek góry lodowej.Jedną z najciekawszych nowości testowanych przez zespół WhatsApp jest bez wątpienia pozwolenie administratorom na pozbycie się jakiejkolwiek wiadomości z zarządzanego przez nich czatu. O tej funkcjonalności mogliśmy już usłyszeć kilka tygodni temu , lecz dopiero teraz doczekaliśmy się szczegółowego opisu i graficznej prezentacji jej działania. Jak to wszystko będzie więc działać?Bardzo prosto. Przytrzymanie konkretnej wiadomości wyświetli specjalne menu kontekstowe, z którego. Wtedy też pojawi się notyfikacja o skutkach takiego czynu – mowa tu o braku możliwości podejrzenia treści wiadomości przez członków grupy oraz widocznej informacji o tym, że została ona usunięta przez admina. Potwierdzenie decyzji poprzez „Usuń dla wszystkich” powoduje kasację wybranej wiadomości – tyle.Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że jest to narzędzie dające administratorom za dużo kontroli nad czatami. Cóż – niewątpliwie może ono zostać nadużyte, lecz ograniczyć to zjawisko ma niewątpliwie powiadomienie o tym, że wiadomość została usunięta. W gruncie rzeczy natomiast, funkcjai zapobiec nadmiernemu spamowi czy chaosowi.Nie wiadomo, kiedy nowość pojawi się u wszystkich użytkowników. Na ten moment dostęp do niej ma wyłącznie garstka osób korzystająca z wersji beta aplikacji WhatsApp. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Przy okazji warto nadmienić, że to nie wszystkie funkcje testowane przez programistów. Już wkrótce wiadomości głosowe w wersji aplikacji na Windowsa zyskają graficzne przedstawienie; platforma pokaże; usprawniony zostanie podgląd udostępnianych linków. Nieco się więc dzieje.Źródło: WABetaInfo