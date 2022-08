Rekordowa liczba osób zmienia Androida na iOS. I dobrze

Dane mówią same za siebie.



Pomimo wielu problemów na świecie, takich jak chociażby inflacja, wojna w Ukrainie czy też kłopoty z łańcuchami dostaw, Apple zanotowało w czerwcu tego roku rekordowy przychód na poziomie 83 miliardów dolarów - oznacza to wzrost o 2 proc. względem identycznego kwartału rok temu.



Co ciekawe, coraz większa liczba użytkowników korzystających do tej pory z urządzeń z Androidem decyduje się na przejście na sprzęty z jabłkiem w logo. Liczby nie kłamią.



iPhone’y cały czas przyciągają



Tim Cook podczas prezentacji wyników finansowych powiedział jasno - Apple ustanowiło rekord w zakresie przyciągnięcia do siebie osób, które do tej pory korzystały z urządzeń z Androidem. Wiele lat temu sporo osób przechodziło z Windows Phone na iOS, ale teraz kiedy system umarł, realnie został tylko zielony robot od Google. Aktywna baza sprzętów działających pod kontrolą iOS ma się cały czas sukcesywnie powiększać.