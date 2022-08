Discord z ulepszoną aplikacją na urządzeniach z Androidem

W końcu będzie aktualizowany tak często jak na iOS i desktopach.

Discord na Androidzie w nowym wydaniu

„Jako że Discord nadal rozwija się na różnych platformach, chcemy znaleźć sposoby na to, aby jak najszybciej wspierać Ciebie i Twoje społeczności, nizależnie od urządzenia lub platformy z której korzystasz."

„Korzystanie z React Native na każdej mobilnej platformie, na której jest Discord, to tylko jedno z narzędzi, które pozwala nam wspierać to, co robisz. Nie możemy doczekać się, by pokazać Ci, dlaczego.”

Zmiany, na które nie musimy czekać długo

Osoby śledzące kolejne aktualizacje wydawane dla platformy Discord mogły na przestrzeni czasu zauważyć pewną rzecz. Mianowicie, wszelakie nowe funkcje zapowiadane dla usługi zawsze trafiały najpierw na desktopy i na urządzenia z iOS, a dopiero po jakimś czasie na urządzenia z Androidem. Na szczęście, wkrótce się to zmieni.Właśnie ogłoszono, że aplikacja Discord przeznaczona na urządzenia z systemem Android doczekała się poważnej przebudowy. Od teraz będzie ona rozbudowywana z użyciem narzędzi programistycznych React Native i właśnie to umożliwi wprowadzanie nowych zmian w platformie jednocześnie na Androidzie, iOS i desktopach.Discord wykorzystuje Native React w przypadku swojej aplikacji na iOS od 2015 roku, czyli dokładnie od momentu, w którym Meta udostępniła te narzędzia jako otwartoźródłowe. Aż trudno uwierzyć w to, że dopiero teraz przerzuca się na nie w przypadku aplikacji na urządzenia z Androidem.Co istotne, nie dość, że Discord będzie wkrótce aktualizowany na Androidzie w takim tempie, jak na iOS, to będzie charakteryzował się designem spójnym z pozostałymi wersjami usługi. Na przykład, aplikacja otrzyma na Androidzie większą czcionkę, taką jaka jest wyświetlana w aplikacji na iOS., czytamy w oświadczeniu firmy.Discord informuje, że nowa wersja aplikacji Discord powinna pojawić się na urządzeniach z Androidem w ciągu nachodzących tygodni. Jeżeli korzystasz z Discorda na Androidzie, ten powinien zaktualizować się do odświeżonego wydania automatycznie.Rzecz jasna, aplikację Discord pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Discord , fot. tyt. Discord