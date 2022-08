Nowe wymagania Android Auto. Sprawdź, czy dalej skorzystasz

Złe wieści dla wielu użytkowników.



Android Auto przeszło ostatnio mały lifting. Udostępniona niedawno wersja Android Auto 7.9 przyniosła drobne zmiany wizualne, stanowiące przedsmak nadciągającej poprawki z numerem 8.0, która wprowadzi rewolucję w zakresie interfejsu uwielbianej przez kierowców aplikacji. W przededniu jej premiery firma Google zaktualizowała minimalne wymagania Android Auto . Dostęp do usługi mogą utracić niektórzy kierowcyGoogle zaktualizowało wymagania dla usługi Android Auto w wersji bezprzewodowej oraz przewodowej. W przypadku tej pierwszej wymagania systemowe pozostały niezmienione. Oznacza to, że aby uruchomić bezprzewodowe Android Auto należy oprócz kompatybilnego samochodu dysponować smartfonem marki Google albo Samsung z Androidem 10 lub nowszym lub smartfonem innej marki z Androidem 11. Wyjątek stanowią smartfony Samsung Galaxy S8, S8+ i Note 8, które działają bezprzewodowo z AA na Androidzie 9.

Nowy interfejs Android Auto 8.0. | Źródło: Google



Wymagania przewodowego Android Auto zostały zmienione. Do tej pory wystarczył przewód USB odpowiedniej jakości oraz Android 6.0 lub nowszy na pokładzie smartfona. Android 6.0 ma już siedem lat, więc przyszedł czas na pożegnanie. Firma z Mountain View od teraz życzy sobie, aby podłączany do AA telefon działał w oparciu o Android 8.0 Oreo lub nowszy. Oczywiście wciąż niezbędny jest samochód z systemem multimedialnym wspierającym przewodowy Android Auto.



Android Auto nie działa na smartfonach z Android Go.



Data premiery Android Auto 8.0 została wyznaczona na sierpień tego roku. Nie mogę się doczekać, a Wy?



Źródło: Google