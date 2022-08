Nowy Winamp 5.9 RC1 już jest! Pobierz go i poczuj nostalgię

Winamp wiecznie żywy!

Winamp 5.9 RC1 Build 9999 - co nowego?

Ulepszono: kompatybilność z Windows 11

Ulepszono: odtwarzanie strumieni https://

Ulepszono: zaktualizowano i uporządkowano generowanie kodu listy odtwarzania html

Ulepszono: wsparcie [in_mkv] vp8

Ulepszono: [in_mod] Odtwarzanie skompresowanych modułów .itz, .mdz, .s3z i .xmz

Ulepszono: [ml_wire] Nowy działający katalog podcastów

Ulepszono: [out_ds] Poprawne wyświetlanie informacji o urządzeniu w formacie Unicode

Naprawiono: wycieki pamięci [in_midi/in_mkv/nu/pfc]

Naprawiono: [in_mp3] id3 pusty gatunek wyświetlany jako Blues lub Psychobilly

Naprawiono: [jnetlib/ml_online/ml_wire] JSAPI2 JavaScript API

Różne: lame_enc i libsndfile są teraz linkami statycznymi zamiast dynamicznego dll

Różne: libmpg123, libflac i zlib są teraz linkami statycznymi zamiast dynamicznego dll

Różne: libalac.dll dodany do folderu Shared w ramach aktualizacji alac

Różne: Poważna refaktoryzacja kompilatora

Różne: Wiele innych ogólnych usprawnień, ulepszeń, poprawek i optymalizacji

Różne: Minimalnym wymaganym systemem operacyjnym jest teraz Windows 7 SP1

Różne: Nowa sekcja pomocy online i artykuły

Różne: SDK jest teraz kompatybilny z VS2017 i nowszymi

Różne: składnia wersjonowania zmieniona na v5.x.x

Różne: Winamp\Microsoft.VC142.CRT są teraz zainstalowane na Win7/8

Usunięto: Zakładka Bento Browser

Zaktualizowano: [alac/in_mp4] ALAC 2017-11-03-c38887c5

Zaktualizowano: [enc_lame] LAME 3.100.1

Zaktualizowano: [freetype.wac] freetype 2.12.1

Zaktualizowano: [gif] giflib 5.1.4

Zaktualizowano: [in_cdda] libdiscid 0.6.2

Zaktualizowano: [in_flac/enc_flac] libFLAC 1.3.4

Zaktualizowano: [in_mod] libopenmpt 0.7.0 i Portaudio 19.7.0

Zaktualizowano: [in_mp3] libmpg123 1.29.3

Zaktualizowano: [in_vorbis] libogg 1.3.5 i libvorbis 1.3.7

Zaktualizowano: [in_wave] libsndfile 1.1.0

Zaktualizowano: [OpenSSL] OpenSSL 3.0.3

Zaktualizowano: [png] libpng 1.6.37

Zaktualizowano: [vp8] WebM libvpx 1.11.0

Zaktualizowano: [zlib] zlib 1.2.12

Pobierz Winamp dla Windows

W sieci ukazała się aktualizacja Winamp 5.9 RC1 Build 9999. Wbrew temu co można przeczytać w obrębie wielu serwisów technologicznych, nie jest to wcale aktualizacja dodająca obsługę Winampa w systemie Windows 11. Na Windows 11 działał zupełnie przyzwoicie nawet Winamp 5.8... Najnowsze wydanie kultowego odtwarzacza muzycznego po prostu usprawnia działanie programu w tej wersji systemu Microsoftu, przynosząc przy tym garść innych pożytecznych nowości.W 4 lata (!) po premierze ostatniej wersji Winampa, czyli Winamp 5.8 Beta, w sieci debiutuje kolejne wydanie ulubionego odtwarzacza muzycznego wielu internautów z przełomu XX i XXI wieku. Winamp 5.9 RC1 Build 9999 to co nieco poprawek jakościowych i liczne usprawnienia. Choć przeprowadzono już długie testy wewnętrzne, jest to nadal build oznaczony jako kompilacja Release Candidate.Większości użytkowników może wydawać się, że dostrzegalnych na pierwszy rzut oka nowości jest jak na lekarstwo. To celne spostrzeżenie. Największym wyzwaniem była tu jednak migracja projektu z VS2008 do VS2019. Jako że zespół odpowiedzialny za rozwój narzędzia ma to już za sobą, następne wydania mogą obfitować w bardziej znaczące nowinki.Najnowszą wersję programu Winamp pobierzesz z poziomu bazy oprogramowania serwisu Instalki.pl, oczywiście bezpłatnie. Wystarczy skorzystać z poniższego odnośnika i z listy wybrać odpowiednią wersję aplikacji.Źródło: Winamp