Program do backupu AOMEI Backupper Professional dostępny za darmo dla naszych Czytelników

Wspólnie z firmą AOMEI przygotowaliśmy dla Was specjalną promocję. Przez najbliższe kilka dni będzie można pobrać program o wartościzupełnie za darmo!AOMEI Backupper Pro to niezwykle przydatne narzędzie do tworzenia kopii zapasowych. Program cechuje się prostym i intuicyjnym interfejsem, który został przetłumaczony na język polski. Oprogramowanie oferuje szeroki wachlarz opcji tworzenia kopii. Możemy utworzyć kopię zapasową zarówno całego systemu jak i dysku, partycji lub nawet pojedynczych plików czy folderów.Kolejną przydatną funkcją jest synchronizacja plików. Dostępne są tu cztery opcje –(synchronizuje plik z katalogu źródłowego do katalogu docelowego),(przechowuje pliki w katalogu docelowym dokładnie tak samo jak w katalogu źródłowym) oraz(synchronizacja w obie strony wszelkich zmian w katalogu źródłowym i docelowym).Ponadto AOMEI Backup Professional oferuje funkcję przywracania systemu, klonowanie systemu, dysku lub partycji.Instalator programu oraz roczną licencję pobierzemy z tej strony . Należy się spieszyć, gdyż program za darmo będzie można pobrać tylko do końca soboty - 6 sierpnia 2022. Do tego czasu też musimy program zainstalować i aktywować licencję.Źródło: AOMEI