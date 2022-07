Panel sterowania w Windows 11 coraz mniej potrzebny. Kolejna funkcja trafia do Ustawień

To dobre wieści.

Windows 11 Beta – nowa funkcja z Panelu sterowania w Ustawieniach

„Ustawienia wspierają teraz zarządzanie aplikacjami, których zarządzanie wcześniej było możliwe tyko w Panelu sterowania. To obejmuje odinstalowywanie aplikacji, które łączą wewnętrzne zależności (np. Steam i aplikacje działające za pośrednictwem Steam) oraz naprawianie i modyfikowanie aplikacji Win32.”

Panel sterowania – kiedy całkowicie zniknie?

Systemy Windows już od wielu lat posiadają aplikację Ustawienia, która przejęła mnóstwo funkcji Panelu Sterowania. Gdy ta aplikacja ujrzała światło dzienne, Microsoft zapowiedział, że Panel sterowania będzie częścią jego oprogramowania, dopóki „aplikacja Ustawienia nie zostanie rozwinięta”. Jednak zamiast przenieść wiele funkcji z Panelu sterowania do Ustawień na raz, w jednej aktualizacji, firma przenosiła po kilka funkcji rok po roku.Niestety ten mozolny proces trwa dalej i wciąż nie wiadomo, kiedy Panel sterowania ostatecznie zniknie. To powiedziawszy, teraz w Windows 11 kolejna funkcja Panelu sterowania trafia do aplikacji Ustawienia.Omawiana zmiana dotyczy systemu Windows 11 w kanale Beta programu Insider. Najnowsza kompilacja wydana w tym kanale, 22622.440 (KB5015890), poza ulepszeniami w zakresie paska zadań, menu Widżety czy menu „Otwórz za pomocą…”, wprowadza do aplikacji Ustawienia funkcję, która dotychczas była dostępna tylko i wyłączenie w Panelu sterowania.Od teraz aplikacja Ustawienia w kanale Beta Windows 11 pozwala na zarządzanie wszystkimi aplikacjami, w tym tymi, które łączą pewne współzależności (takimi jak Steam i gry zainstalowane za pośrednictwem Steama). W Ustawieniach możliwe stało się też zarządzanie aplikacjami Win32., czytamy na stronie Microsoftu.Niestety, zanim nastąpi ostateczny koniec Panelu sterowania, zapewne minie jeszcze sporo czasu. Dobrze wiedzieć jednak, że Microsoft nie zapomniał, by, powoli bo powoli, ale w ogóle przenosić kolejne funkcje Panelu sterowania do aplikacji Ustawienia.Niezależnie od tego jak wielu miłośników Panel sterowania posiada, jedno jest pewne – w końcu musi on zniknąć. To dlatego, że po prostu wprowadza on na komputerze niepotrzebny bałagan, a także dlatego, że jest elementem bardzo przestarzałym, który nie pasował do designu Windows 10 i nie pasuje do designu Windows 11.Źródło: Microsoft, fot. tyt. mat. własne