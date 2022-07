5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #298]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Nice Mind Map

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

W tym tygodniu proponujemy narzędzie do tworzenia map myśli, oryginalny notatnik, a także aplikację dla dbających o zdrowie. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z zabawnym tytułem typu battle royale oraz futurystyczną grą przygodową.

flomo

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 9,49 zł-95,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Rozbudowane narzędzie do tworzenia tak zwanych map myśli, czyli schematów i diagramów ułatwiających zapamiętywanie czy naukę nowych tematów. Za jego pomocą szybko przygotujemy notatki z wykładu, plan prezentacji czy schemat celów zawodowych.Obsługę ułatwiają wbudowane szablony, które możemy dostosować do własnych potrzeb i zmienić ilość proponowanych elementów. Gotowy projekt możemy zapisać jako obrazek lub plik pdf.

Moje Zdrowie Plus

Cena: 0 zł / Android: 4.4 i nowsze

Oryginalny i minimalistyczny notatnik. Zasada jego działania jest zbliżona do prostych mediów społecznościowych jak Twitter. Po prostu zapisujemy lub wklejamy ciekawą myśl i wysyłamy. Możemy oczywiście stosować tagi dla lepszej organizacji. Aplikacja przyda się szczególnie podczas researchu na wybrany temat lub w przypadku zawodów kreatywnych, gdzie konieczne jest częste wymyślanie np. nowych haseł reklamowych.Atutem flomo jest wieloplatformowość - z narzędzia możemy korzystać na dowolnym urządzeniu.

Stumble Guys

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 2,99 zł-143,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Przydatna aplikacja przygotowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ma się przydać szczególnie osobom, które chcą zadbać o zdrowie, a zmagają się z jedną z popularnych chorób przewlekłych (nadciśnienie, cukrzycą, niedoczynność tarczycy itd.). Pozwala kontrolować wagę i zapisywać podstawowe pomiary, wprowadzać dane na temat przyjmowanych leków (aplikacja przypomina o kolejnej dawce) czy zapoznać się z poradami przygotowanymi przez ekspertów.Dodatkowym atutem są gotowe jadłospisy i przepisy na zdrowe posiłki.

Morphite

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 12,99 zł-21,99 za element / Android: 4.4 i nowsze

Zabawny tytuł wieloosobowy typu battle royale. Zadanie teoretycznie jest łatwe - jak najszybciej dotrzeć do mety podczas każdej rundy. Jeżeli dodamy do tego kilkudziesięciu graczy i plansze pełne ruchomych przeszkód, robi się niezłe zamieszanie. Odbijamy się, przewracamy, spadamy, zaczynamy od początku. Każda kolejna runda zawęża grupę graczy, która przechodzi dalej - aż do wyłonienia zwycięzcy.Sterowanie i oprawa graficzna są mocno uproszczone. Rozgrywka skupia się na szalonej zabawie.

Futurystyczna gra przygodowa w minimalistycznej, neonowej oprawie graficznej. Odkrywamy nowe planety i stacje kosmiczne, mierzymy się z wrogami, rozwiązujemy zagadki, przy okazji poznając tajemniczą fabułę. Wiele elementów gry jest generowanych losowo, co zapewnia różnorodność rozgrywki.Dwie pierwsze misje oraz tryb eksploracji losowych planet są dostępne za darmo. Odblokowanie pełnej zawartości wymaga wykupienia wersji premium.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!