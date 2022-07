Hermit - coś więcej niż przeglądarka (recenzja)

Ciekawa przeglądarka internetowa dla zaawansowanych.

Hermit – otwieraj strony jak aplikacje

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 5,09 zł-53,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Wśród aplikacji zainstalowanych na smartfonie są również takie, którymi większość użytkowników nie bardzo się przejmuje, po prostu są - mimo że korzysta z nich codziennie. Weźmy przeglądarkę internetową. Niektórzy korzystają z domyślnie zainstalowanej, niektórzy mają swoją ulubioną i nawet nie myślą o zmianie. A co jeśli chcielibyśmy mieć o wiele większą kontrolę nad przeglądaniem treści w internecie?Odpowiedzią może być Hermit. Mamy tu do czynienia z czymś więcej niż przeglądarką. Dostajemy do dyspozycji zestaw narzędzi, dzięki którym będziemy otwierać strony internetowe w formie oddzielnych aplikacji. Każdą z określonymi parametrami.Oczywiście sama idea zapisywania skrótów do stron na ekranie głównym nie jest niczym nadzwyczajnym. Hermit wynosi to jednak na dużo bardziej zaawansowany poziom. Każdej stronie-aplikacji przypisujemy pożądane ustawienia (blokowanie reklam, wyświetlanie na pełnym ekranie, tryb desktop, tryb ciemny, domyślny tryb incognito itp.).Trzeba przyznać, że dostępnych opcji jest naprawdę sporo i bardziej doświadczeni użytkownicy mogą usprawnić sobie korzystanie z ulubionych serwisów. Nie zabrakło również ustawień związanych z wyglądem tekstu czy ikony skrótu.Aplikacja dostępna jest za darmo. Dostęp do części bardziej zaawansowanych funkcji wymaga wykupienia pełnej wersji (31,99 zł).Minusy? Nie wszystkie funkcje działają perfekcyjnie za każdym razem - na niektórych stronach tryb odczytu ucinał sporo tekstu, blokowanie reklam pozostawia wiele do życzenia.Hermit to w ogólnym rozrachunku ciekawe narzędzie dla nieco bardziej dociekliwych użytkowników. Pozwala kontrolować doświadczenia z przeglądania internetu. Kupno dość drogiej wersji premium wymaga ściśle określonych potrzeb, ale darmową warto wypróbować.