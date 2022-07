Oszczędzaj paliwo w Mapami Google. Zobacz, jak włączyć nową opcję

Długo wyczekiwana nowość.

Jak wyłączyć tryb eko w Mapach Google?

Jak Mapy Google obliczają efektywność paliwową?

średnie zużycie paliwa w pojazdach w Twoim regionie,

nachylenie drogi na trasie,

wzorce natężenia ruchu,

rodzaje dróg (np. lokalne lub autostrady).

Źródło: mat. własny - zrzut ekranuChcesz sprawdzić, czy Twoja apka zawiera już omawianą tutaj nowość? Nic prostszego:Na urządzeniu mobilnym otwórz aplikację Mapy Google.Kliknij na swoje zdjęcie profilowe (ikona konta) i wybierz Ustawienia -> Ustawienia nawigacji.Przewiń do pozycji Opcje trasy i szukaj pozycji "Preferuj trasy z najniższym spalaniem".Źródło: mat. własny - zrzut ekranuPamiętaj, aby określić rodzaj tankowanego paliwa, korzystając z opcji "Typ silnika". Możesz wybierać pomiędzy opcjami: benzyna, olej napędowy, napęd elektryczny, hybryda.Możesz też wyznaczyć trasę w aplikacji, a następnie kliknąć na symbol "Więcej" w prawym górnym rogu Mapy Google i wybrać "Opcje trasy". Jeżeli novum jest dostępne, zobaczysz opcję "Preferuj trasy z najniższym spalaniem".Źródło: mat. własny - zrzut ekranuStosując się do podanych wyżej instrukcji - jednej z dwóch metod - i przesuwając suwak w odpowiednią pozycję. Jeśli wyłączysz tę funkcję, zawsze wyznaczana będzieMapy Google pokazują trasę z najniższym spalaniem tylko wtedy, jeśli zapewnia ona podobny czas przyjazdu co najszybsza trasa. Jeśli oszczędność paliwa jest zbyt mała lub powoduje znaczne wydłużenie czasu jazdy, Mapy Google pokazują względne oszczędności paliwa między trasami. Ułatwia to porównanie wyników.Mapy Google obliczają efektywność paliwową na podstawie danych podawanych przez instytut National Renewable Energy Laboratory Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych. W obliczeniach uwzględnia się czynniki, które mają wpływ na zużycie paliwa i emisję CO2, takie jak:Postawę firmy Google internauci oceniają różnie, ale jedno jest pewne: z aplikacji Mapy Google korzystają setki milionów osób na całym świecie. Jeśli faktycznie zaproponowane trasy przełożą się na mniejsze spalanie w samochodach, to oszczędności paliwa - a co za tym idzie zmniejszenie emisji - w skali globu mogą być ogromne.Ja jeżdżę z włączonym trybem eko w Mapach Google już od kilku dni i prawdę mówiąc nie mam mu nic do zarzucenia. Na pewno będę z niego korzystał. A jakie są Wasze doświadczenia w tej materii?Źródło: mat. własny