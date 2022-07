Dostawa jedzenia InPostem. InPost Fresh w kolejnych 4 miastach

Wyborna wiadomość.

W lipcu ubiegłego roku informowaliśmy Was , że wystartowała aplikacja InPost Fresh do zamawiania jedzenia. Nie jest to jednak apka pokroju Uber Eats Wolt lub Glovo . Nowa aplikacja InPostu była efektem współpracy operatora lubianych Paczkomatów z Makro Polska. Do tej pory zakupy poprzez InPost Fresh mogli robić jedynie mieszkańcy Warszawy. Teraz InPost Fresh pojawiło się w czterech kolejnych miastach w Polsce i oferuje dostawy z nowej sieci sklepów.Biuro prasowe InPost poinformowało, że od 18 lipca z InPost Fresh można korzystać w Katowicach, Sosnowcu, Czeladzi i Mysłowicach. Wcześniej InPost Fresh we współpracy z Makro Polska uruchomiono w Łodzi. We czterech nowych miastach partnerem InPostu nie jest Makro Polska, a sieć sklepów Carrefour. Dowiedzieliśmy się, że poprzez aplikację można zamówić obecnie już ponad 11000 produktów z oferty Carrefoura oraz ponad 9800 z sieci Makro.- czytamy w komunikacie prasowym.Mieszkańcy Katowic, Sosnowca, Czeladzi i Mysłowic mogą liczyć na darmową dostawę zakupów od poniedziałku do soboty - specjalnym transportem kurierskim InPost w kontrolowanej temperaturze. Minimalna kwota zamówienia wynosi 100 złotych.Aplikacja InPost Fresh dostępna jest na urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS. Pobierzesz ją korzystając z poniższych odnośników lub z poziomu sklepu z aplikacjami na smartfonie lub tablecie.Źródło: InPost