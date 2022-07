Firefox 103 zadebiutował. Wprowadza kilka istotnych zmian

Zaktualizuj przeglądarkę.

Firefox 103 – poprawiona wydajność i nie tylko

Firefox 103 – jak zainstalować?

Zgodnie ze swoim harmonogramem, Mozilla wydała kolejną dużą aktualizację dla swojej internetowej przeglądarki – aktualizację do wersji 103. Co takiego Firefox 103 wprowadza? Zmian jest całkiem sporo, a przynajmniej na platformach desktopowych. Przekonaj się koniecznie, o jakich zmianach mowa.Jak wspomniałam ważniejsze zmiany dokonane w Firefoxie 103 dotyczą wyłącznie desktopów, czyli urządzeń z systemami Windows, Linux i macOS. Na urządzeniach z systemem Android przeglądarka doczekała się tym razem tylko poprawek kilku błędów. Omówmy zatem listę zmian dokonanych na desktopach.Po pierwsze, Firefox 103 to dobre wieści dla miłośników oglądania materiałów wideo w trybie Picture-in-Picture (Obraz-w-Obrazie). Od teraz w przeglądarce bezpośrednio z poziomu okna Picture-in-Picture można zmienić czcionkę wyświetlanych napisów. Dodatkowo napisy w PiP są obsługiwane już w platformach Funimation, Dailymotion, Tubi, Hotstar oraz SonyLIV.Po drugie, od teraz Firefox pozwala uzyskać dostęp do przycisków górnego panelu przeglądarki wyłącznie z użyciem klawiatury. Wystarczy skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl + L, by przemieścić się do paska adresowego. Na przejście stamtąd do innych elementów górnego panelu pozwalają klawisz Tab oraz klawisze strzałek. Więcej szczegółów tutaj Firefox 103 oferuje już także podświetlanie wymaganych pól w formularzach PDF. Poza tym, Mozilla chwali się zwiększeniem wydajności przeglądarki na monitorach z odświeżaniem wynoszącym co najmniej 120 Hz oraz jej poprawioną responsywnością w systemie macOS w czasie dużego obciążenia procesora.Rzecz jasna, Mozilla tradycyjnie podzieliła się pełną listą zmian wprowadzonych w przeglądarce Firefox na swojej stronie internetowej W przypadku urządzenia mobilnego aktualizacji przeglądarki Firefox dokonasz za pośrednictwem sklepu z aplikacjami, z którego ją pobrałeś – na przykład Google Play. Na komputerze aktualizację przeprowadzisz zaś, jeśli otworzysz przeglądarkę, przejdziesz do jej Ustawień, a w nich do sekcji Aktualizacje przeglądarki Firefox. Wówczas Firefox automatycznie rozpocznie sprawdzanie dostępności aktualizacji i automatycznie ją pobierze, kiedy będzie dostępna. Gdy aktualizacja będzie gotowa do instalacji, kliknij na przycisk Uruchom ponownie, by zaktualizować program Firefox.Oczywiście, przeglądarkę Firefox możesz pobrać w zaktualizowanej wersji za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Mozilla, fot. tyt. Canva