Mapy Google z nowością, którą pokochają rowerzyści

Mapy Google zyskają niedługo kilka przydatnych nowości

Źródło: Google

Google zapowiedziało właśnie trzy nowości, które w przeciągu nadchodzących tygodni trafią do Map. Jedną z nich jest udostępnienie większej ilości informacji odnośnie tras rowerowych, co z pewnością przyda się wielu użytkownikom. Poza tym doczekamy się implementacji fotorealistycznych widoków z lotu ptaka dla ponad stu lokalizacji oraz ulepszonej funkcji udostępniania lokalizacji.Mapy Google już od dawna nie są usługą pozwalającą na wyłącznie sprawdzenie trasy z punktu A do punktu B. Oferują one znacznie więcej funkcji, które docelowo mają znacznie ułatwić podróżowanie oraz odwiedzanie konkretnych restauracji, zabytków i innych miejsc. Podstawową funkcją nadal jest nawigacja i nadchodzące nowości niewątpliwie ten aspekt ulepszą. O co dokładnie chodzi?Pierwszą zaprezentowaną przez Google opcją są…z całego świata. Użytkownicy otrzymają możliwość zajrzenia do najważniejszych budynków w np. Barcelonie, Londynie, Nowym Jorku, San Francisco czy Tokio. Jeśli nie do końca wiemy czy spodoba nam się chociażby Empire State Building, to za pomocą funkcji obejrzymy sobie tę monumentalną budowlę z bliska. Co ciekawe, implementacja tej nowości ma stanowić pierwszy krok w kierunku wprowadzenia tzw. widoku zanurzonego stanowiącego połączenie sztucznej inteligencji z miliardami zdjęć dostępnymi w Street View.Teraz coś, co pokochają rowerzyści. Mowa tu o. Użytkownicy już wkrótce powinni otrzymać opcję ich porównywania, by wybrać tą najlepszą. Pojawią się przy tym dane na temat ruchu samochodowego, obecności schodów czy stromych wzniesień. Podejrzeć będzie można także podział samej trasy, dzięki czemu rowerzyści w łatwiejszy sposób zorientują się po jakiej nawierzchni przyjdzie im podróżować. Oczywiście tego typu informacje nie będą od razu dostępne w przypadku wszystkich dróg – należy uzbroić się w cierpliwość.Ostatnią zapowiedzianą nowością jest. Konsumenci już niedługo zobaczą, kiedy ich bliscy dotrą do danego miejsca lub je opuszczą. Dzięki temu koordynacja wspólnych planów i harmonogramów ma stać się łatwiejsza. Oczywiście do tego wszystkiego będzie trzeba poprosić znajomych o udostępnienie lokalizacji – w momencie dotarcia do konkretnego miejsca otrzymamy specjalne powiadomienie. Nowość może przydać się także w sytuacji wyprawy naszego młodszego rodzeństwa czy wędrówki po niezbyt uczęszczanym szlaku.Nie wiadomo dokładnie, kiedy te wszystkie wyżej opisane funkcje trafią do wszystkich użytkowników – stanie się to najprawdopodobniej w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Dlatego też wyczekujcie ich obecności na swoim urządzeniu.Źródło: Google