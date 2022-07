Sklep Google Play otrzymał nowe logo. Nie spodoba Ci się

Gigant wdraża je z okazji 10. urodzin platformy.

Dwa lata temu Google zmieniło logo wielu swoich usług, takich jak Zdjęcia Google, Mapy Google i nie tylko. Procesu zmiany logo z jakiegoś powodu uniknęły wówczas chociażby przeglądarka Google Chrome i sklep Google Play. Wcześniej w tym roku jednak i Chrome doczekał się odświeżonego logo, a teraz ten sam los spotkał Google Play.Od jakiegoś czasu nowe logo sklepu Google Play można było ujrzeć w niektórych obszarach usług Google, na przykład w Portfelu Google, ale teraz Google oficjalnie zaprezentowało zmianę. Gigant dokonał tego z okazji 10. urodzin platformy Google Play.Nowe logo sklepu Google Play całkiem mocno różni się od dotychczasowego. Po pierwsze charakteryzuje się ono bardziej zaokrąglonymi rogami i brakiem gradientów, z których rezygnowano też na przykład w przypadku logo przeglądarki Chrome. Zmieniły się również odcienie barw logo. Od teraz lepiej pasują one do barw wykorzystywanych w logo innych usług Google.

Nowe logo sklepu Google Play.| Źródło: Google

Spóźnione 10. Urodziny

Czy nowe logo sklepu Google Play wygląda lepiej? Cóż, to zapewne kwestia gustu. Ja z jakiegoś powodu „preferuję” stare logo. Może to z przyzwyczajenia, a może dlatego, że brak gradientów jakoś mi do logo sklepu Google Play nie pasuje. Poza tym, teraz ikonę Google Play będzie trudniej odnaleźć wśród ikon innych aplikacji Google na smartfonie.Google wybrało interesujący czas na premierę nowego logo Google Play i świętowanie dziesiątych urodzin platformy. W końcu, Google Play istnieje od 6 marca 2012 roku. Tymczasem, mamy już koniec lipca 2022 roku. Warto przypomnieć, że Google Play powstało w wyniku przekształcenia uruchomionego 11 listopada 2011 roku Google Music oraz uruchomionego 22 października 2008 roku Android Market w ujednoliconą usługę.Na przestrzeni lat sklep Google Play mocno się zmienił, nie tylko pod względem dostępnych w nim gier i aplikacji. Usługa otrzymała na przykład subskrypcję Google Play Pass, gwarantująca dostęp do setek gier i aplikacji za miesięczną opłatą, a także liczne modyfikacje interfejsu czy usprawnione zabezpieczenia.Kto wie, co sklep Google Play czeka w przyszłości. Muszę wspomnieć, że z okazji 10. urodzin platformy gigant z Mountain View wystartował w sklepie z promocją umożliwiającą zdobycie dodatkowych punktów Play Points. Niemniej jednak, Polska nie należy do krajów, w których system Play Points jest dostępny.Źródło: Google , fot. tyt. Google