WhatsApp pozwoli zapisać znikające wiadomości

Czy ta opcja nie przeczy założeniom znikających wiadomości?

Zapisywanie wiadomości już niedługo na WhatsAppie

WhatsApp już niedługo wzbogaci się o opcję pozwalającą na zapisanie otrzymanych i wysłanych znikających wiadomości. Dzięki temu użytkownicy będą mogli uchronić od „śmierci” kluczowe rozmowy lub pliki multimedialne – w każdej chwili będzie można je jednak usunąć. Na czym dokładnie będzie polegać testowana właśnie nowość?WhatsApp regularnie wzbogaca się o nowe funkcjonalności, które mają na celu poprawę komfortu użytkowania tego komunikatora. Nie tak dawno doczekaliśmy się kilku zmian w obrębie systemu emoji czy ulepszonego systemu synchronizacji czatów . Poza tym usprawniono nieco podgląd otrzymywanych wiadomości . Jak się okazuje – to nie wszystko nad czym pracuje zespół programistów.Od dłuższego czasu WhatsApp oferuje tzw.. Polega to na tym, że prowadzone pomiędzy użytkownikami rozmowy po prostu ulegają destrukcji po upływie pewnego czasu. Funkcja ta ma docelowo zwiększyć prywatność konwersacji oraz zadbać o bezpieczeństwo konsumentów. Oczywiście trudno oszacować skuteczność tego narzędzia – zwłaszcza że zanim konkretna wiadomość zniknie, to można szybko zrobić zrzut ekranu.Deweloperzy chyba zdają sobie sprawę z tego sposobu na obejście mechanizmu, bo właśnie testują opcję pozwalającą na…zanim te zostaną automatycznie usunięte. Brzmi nieco bez sensu i jakby mijało się z celem samej funkcji, prawda? No właśnie, ale i tak warto wyjaśnić zasady działania nadchodzącej nowości. Redakcja WABetaInfo poinformowała, że już wkrótce użytkownicy będą mogli niejako przypiąć wybrane wiadomości, a te trafią do specjalnej sekcji „przechowywane wiadomości”.Dzięki temu członkowie danego czatu otrzymają, które z jakichś powodów nie zostały dopuszczone do destrukcji. Warto zaznaczyć, że każdy uczestnik konwersacji będzie mógł w każdej chwili usunąć zapisane wiadomości. Jeśli zaś chodzi o konwersacje grupowe, to tutaj administratorzy otrzymają możliwość zablokowania opcji przechowywania treści. To dobrze.Trudno na ten moment oszacować, kiedy– na ten moment znajduje się ona w wersji beta komunikatora i jest na dosyć wczesnym etapie rozwoju. Warto więc obserwować rozwój sytuacji i uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: WABetaInfo