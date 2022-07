Nie zgadniesz, co zepsuła lipcowa aktualizacja Windows 10

To, co zawsze...

Microsoft podtrzymuje trwającą już wiele miesięcy (jeśli nie lat) tradycję wywoływania problemów z drukarkami pośród użytkowników swoich systemów operacyjnych. Na przestrzeni ostatniego roku wielokrotnie informowaliśmy, że firma z Redmond najpierw psuła działanie tych urządzeń swoimi aktualizacjami, by po krótszym lub dłuższym czasie je naprawiać. Teraz Microsoft przyznał się, że aktualizacja lipcowa Windows 10 może prowadzić do błędów związanych z drukarkami.KB5015807 jest częścią lipcowego cyklu poprawek Patch Tuesday, wydawanych zwyczajowo w drugi wtorek każdego miesiąca. Aktualizacje te zazwyczaj zawierają poprawki krytycznych problemów z zabezpieczeniami lub inne drobne usprawnienia. Tym razem łatka przyniosła również kłopoty z urządzeniami drukującymi, o czym na stronie pomocy technicznej informuje firma z Redmond.W zaktualizowanym dokumencie wsparcia Microsoft zaznacza, że firma otrzymała raporty o duplikowaniu się urządzeń drukujących zainstalowanych w systemie. Zduplikowane wpisy używają podobnej nazwy i przyrostka "Kopia1". Aplikacje rozpoznają ponoć priorytetowo nieistniejący sprzęt, przez co odmawiają wykonywania polecenia drukowania.

Co zrobić jeśli drukarka nie działa?

Źródło: HPFirma Microsoft pracuje obecnie nad stosowną aktualizacją, aby rozwiązać usterki. "Poszukujemy rozwiązania i udostępnimy aktualizację, gdy tylko będzie to możliwe" — podaje producent. Tymczasowe obejście problemu w KB5015807 jest stosunkowo proste:Otwórz aplikacjęPrzejdź do sekcji, a następnie "Drukarki i skanery" i poszukaj duplikatu drukarki. Usuń go i... problem z głowy.Możesz także spróbować zainstalować najnowszy sterownik drukarki, jeśli problem okaże się powracać. Inne obejście obejmuje usunięcie z systemu drukarki i jej dodanie na nowo.PS tak, wiem, zaraz zgodnie z tradycją posypie się zapewne lawina komentarzy, że " u mnie działa ". Pssst: to, że u Ciebie coś działa wcale nie znaczy, że problem nie istnieje. ;)Źródło: Microsoft