Windows 10 22H2 to rozczarowanie. Chcesz nowości, pobierz Windows 11

Windows 10 22H2 ukończony

Windows 10 22H2 - zmiany i nowości

Jeżeli nadal korzystacie z Windowsa 10 i spodziewacie się, że Microsoft będzie w dalszym ciągu aktywnie rozwijał ten system, porzućcie te nadzieje. Firma z Redmond wielokrotnie sugerowała, czy nawet komunikowała wprost, że wszystkie najciekawsze nowości pojawią się wyłącznie w Windows 11 . Najlepszym dowodem na ten stan rzeczy jest rozczarowująca zawartość najnowszej aktualizacji funkcji dla Windows 10 - 22H2.Windows 10 miał być ostatnim systemem operacyjnym Microsoftu, a każdy, kto w to uwierzył, może czuć się teraz nabity w butelkę. Gigant z Redmond swoją energię koncentruje na Windows 11, a w sieci krążą już pogłoski o Windows 12 . W cieniu tego wszystkiego na publiczne udostępnienie czeka aktualizacja Windows 10 22H2, nad którą zakończono już prace.Windows 10 22H2 to największa tegoroczna aktualizacja Windows 10 i co tu dużo mówić... nie zawiera ona żadnych znaczących zmian względem Windows 10 21H2 z roku ubiegłego. To kolejna łatka, której nowości zostaną po prostu włączone poprzez niewielką aktualizację aktywacyjną. Wszystkie usprawnienia przemycane były do OS-u na przestrzeni wcześniejszych poprawek i czekały na uruchomienie.Windows 10 22H2 będzie udostępniony wszystkim użytkownikom systemu Windows 10 2004 lub nowszej wersji.Dziennik zmian dla Windows 22H2 nie pojawił się jeszcze w sieci. Wiemy natomiast, że aktualizacja funkcji będzie koncentrowała się na produktywności i bezpieczeństwie, co oznacza, że zmiany odczują przede wszystkim użytkownicy korporacyjni lub biznesowi. Cała reszta może spodziewać się drobnych poprawek, usprawnień funkcji bezpieczeństwa i ogólnych ulepszeń - zapewne niezauważalnych.Niemal równolegle Microsoft wyda gigantyczną aktualizację Sun Valley 2 (22H2) dla Windows 11. Tam zadebiutuje akurat mnóstwo nowości oraz funkcji, które były obecne w Windows 10, ale zostały usunięte w Windows 11. Przykład? Przypinanie elementów do paska zadań poprzez funkcję "przeciągnij i upuść".Źródło: Microsoft