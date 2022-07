Microsoft zablokuje makra w pakiecie Office, znowu

I bardzo dobrze.

Makra w Microsoft Office będą domyślnie blokowane

Makra z Internetu będą domyślnie blokowane w pakiecie Office. Tak, wiem. Temat blokowania makr w programach pakietu Office powraca od lat jak bumerang, a Microsoft nie jest w pełni konsekwentny w swoich działaniach. W tym tygodniu firma z Redmond zapowiedziała jednak, że nic już nie zatrzyma jej przed wprowadzeniem istotnej z punktu bezpieczeństwa zmiany.Począwszy od przyszłego tygodnia pakiet Microsoft Office będzie domyślnie blokował makra w plikach pobranych z Internetu. Przypominam, że Microsoft wycofał się z tej zmiany dosłownie na początku lipca tego roku. Nowa-stara polityka będzie egzekwowana od 27 lipca jako środek bezpieczeństwa. Skąd nagły zwrot akcji w tej sprawie? Wciąż czekamy na wyjaśnienia.Dla wielu osób to właśnie makra są jedynym powodem do opłacania pakietu Office, zamiast korzystania z którejś z bezpłatnych alternatyw. Niestety, makra w plikach pochodzących z sieci mogą być wektorami złośliwego oprogramowania i oprogramowania typu ransomware. Na niebezpieczeństwo narażone są chociażby osoby pobierające podejrzane załączniki z maili i otwierające je na swoich komputerach. Microsoft zaczął domyślnie blokować makra w Office w niezaufanych plikach w lutym tego roku, ale bez ostrzeżenia odblokował je z początkiem lipca.Rzecznik Microsoftu przekazał, że chwilowe odblokowanie makr nastąpiło z powodu "przekazywanych opinii użytkowników pakietu Office". Wydawało się wtedy, że firma ustąpiła osobom, które nie wiedziały, dlaczego makra nagle przestały działać i nie wiedziały, że mogły je łatwo odblokować. W tym tygodniu firma opublikowała w sieci obszerną dokumentację zapowiadającą przywrócenie domyślnego blokowania i wyjaśniającą stojącą za tym motywację.Makra będą domyślnie blokowane w programach Word, Excel, PowerPoint, Access i Visio. Nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby wyłączyć blokadę - zalecamy to jednak jedynie osobom realnie korzystającym z makr do automatyzacji pewnych działań.Źródło: Microsoft