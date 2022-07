Windows 11 KB5015882 (build 22000.829) - nowości

Sporo usprawnień.

Użytkownicy systemu Windows 11 mogą już pobierać najnowszą opcjonalną aktualizację. Windows 11 KB5015882 to garść nowości oraz niestety błędów, o których w swoim wpisie informuje Ania. Czy mimo drobnych potknięć warto pobrać KB5015882 już teraz? Zobaczcie, jakie zmiany wprowadza nowa łatka.Windows 11 KB5015882 (build 22000.829) pojawiła się w Windows Update jako opcjonalna aktualizacja, którą należy pobrać ręcznie. Aktualizacja zainstaluje się automatycznie dopiero za kilka tygodni, 9 sierpnia, kiedy to potencjalnie zostanie jeszcze bardziej dopracowania. O dziwo wydanie to powiązane jest z lipcową poprawką zbiorczą. Naprawia kilka bugów i zawiera parę nowinek.Jedną z nowych funkcji w kompilacji 22000.829 systemu Windows 11 jest możliwość wykonywania uaktualnień bezpośrednio na ekranie OOBE (out-of-the-box experience) przy dokonywaniu czystej instalacji systemu. Innymi słowy, da się pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje funkcji już na etapie konfigurowania nowego komputera lub wykonywania czystej instalacji systemu.W dzienniku zmiany czytamy, że Windows 11 pozwala teraz otrzymywać pilne powiadomienia, gdy włączony jest tryb skupienia. Microsoft naprawił również błąd polegający na tym, że Eksplorator plików mógł przestać działać po użyciu przycisków odtwarzania i wstrzymywania na klawiaturze. Naprawiono też bug powodujący awarię Eksploratora plików po kliknięciu prawym przyciskiem myszy menu kontekstowego menu Start. Menu to można alternatywnie aktywować kombinacją klawiszy Win + X. Wyeliminowano też błąd prowadzący do awarii Windowsa po włączeniu kontroli aplikacji Windows Defendera.Pełna lista zmian w Windows 11 KB5015882:Krótko mówiąc: nie. Aktualizacje opcjonalne nie są tworzone z myślą o komputerach, na których oprogramowanie działa poprawnie, a już na pewno nie dla sprzętu firmowego. Powinieneś podjąć decyzję i instalacji opcjonalnej łatki tylko wtedy, gdy z jakiegoś powodu już teraz chcesz korzystać z nowych funkcji lub doświadczasz problemów eliminowanych przez taki patch. Jeśli komputer działa poprawnie, nie spiesz się.Źródło: Microsoft