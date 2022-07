Wyszukiwarka Google pozbyła się przydatnych narzędzi. Nikt nie wie dlaczego

Trwa „śledztwo” w tej sprawie.

Minutnik i stoper znikają z wyszukiwarki Google

Google pozbyło się ze swojej wyszukiwarki kilku przydatnych narzędzi, które były darzone dosyć sporą sympatią przez konsumentów. Zaczęli oni zgłaszać brak obecności stopera i minutnika – do tej pory można było te usługi aktywować poprzez tradycyjne wyszukanie ich nazw, lecz od kilku dni nie jest to możliwe. Nawet sam gigant z Moutain View nie do końca wie dlaczego.Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale wyszukiwarka Google wyposażona jest w szereg prostych narzędzi potrafiących niekiedy ułatwić wykonanie niektórych czynności. Mowa tu chociażby o dostępie do kalkulatora, przelicznika walut czy nawet… tunera chromatycznego . Znajdziemy tam także metronom,. Większość z tych „aplikacji” działa naprawdę przyzwoicie.Celowo nie wymieniłem– niewątpliwie najpopularniejszych narzędzi oferowanych przez Google.Wyszukanie tych haseł wyświetla teraz wyłącznie przeróżne strony internetowe, a nie usługi od koncernu. To niezbyt dobra wiadomość, gdyż na desktopach funkcja ta bywała naprawdę przydatna. Internauci mogli wpisać po prostu „ustaw minutnik na 10 minut” i kliknąć przycisk rozpoczynający odliczanie. Teraz jest to niemożliwe.Sprawa zrobiła się na tyle głośna, że postanowiło się nią zająć Google. Mówiąc konkretniej – Danny Sullivan , osoba odpowiedzialna za pomoc ludziom z wyszukiwarką. Mężczyzna obiecał przyjrzeć się tej sytuacji i na ten moment wciąż nie wiadomo o co chodzi.koncernu czy zwyczajnym błędzie.Miejmy nadzieję, że chodzi o ten drugi scenariusz – mówimy bowiem o kasacji naprawdę przydatnych narzędzi. Zniknięcie tylko tych dwóch pozwala sądzić, iż to tylko tymczasowy kłopot, który niedługo zostanie rozwiązany. Dlatego warto regularnie sprawdzać dostępność wyżej wymienionych funkcji w wyszukiwarce Google.Źródło: Twitter, 9to5google