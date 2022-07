Ta apka chce zdjęć Twojego penisa. W słusznej sprawie (ostrożnie)

Pobierz go za darmo.

Mamy XXI wiek, a choroby weneryczne wciąż istnieją i w dalszym ciągu są tematem tabu w niektórych kręgach kulturowych. Powiedzmy sobie otwarcie: wedle wszelkich danych panowie badają się znacznie rzadziej niż kobiety, co stanowi realny problem natury medycznej. Singapurski startup o nazwie HeHealth postanowił zachęcić mężczyzn do badań w nowoczesny sposób. Zachęca ich do... robienia sobie zdjęć penisów.Startup HeHealth stworzył narzędzie do badania narządów płciowych w formie aplikacji mobilnej. Ta wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy zdjęć penisów pod kątem wszelkich oznak chorób przenoszonych drogą płciową - i nie tylko. Oczywiście wirtualne badanie odbywa się w absolutnej dyskrecji i przy pełnej anonimowości, a przynajmniej o tym jesteśmy zapewniani.

Wyślę komuś zdjęcie penisa, co może pójść nie tak?

Pobierz apkę HeHealth i zbadaj się

Źródło: HeHealthWedług deklaracji dewelopera aplikacja wykorzystuje oczekującą na opatentowanie technologię sztucznej inteligencji, która nie tylko wykrywa choroby przenoszone drogą płciową, ale także inne rodzaje rzadkich schorzeń, takich jak rak na przykład rak prącia. Według HeHealth ich aplikacja w niektórych trudniejszych przypadkach chorób przewyższa w skuteczności diagnozy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Ma również 90-procentową ocenę dokładności w badaniach przesiewowych wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV).Jeżeli w trakcie lektury powyższych akapitów niektórym z Was zaświeciło się pomarańczowe lub czerwone światło ostrzegawcze, to znakomicie. Wysyłanie zdjęć swoich genitaliów innym niektórzy uznają za rzecz szalenie romantyczną (nie wysyłajcie ich nieznajomym kobietom, pls), ale należy zawsze podchodzić do tego z gigantyczną dozą ostrożności... tym bardziej, jeśli o fotografie prosi nieznany startup.HeHealth podaje, że nie zbiera żadnych danych użytkownika. Apka nigdy nie zapyta o imię, numer telefonu, adres e-mail i jakiekolwiek inne dane osobowe. Jaka jest gwarancja, że pomimo braku uprawnień nie wyciąga innych danych ze smartfonu? Tego nie wie nikt, bo aplikacji na razie nie prześwietlił pod tym kątem żaden niezależny ekspert ds. cyberbezpieczeństwa. Lepiej dmuchać na zimne.Źródło: HeHealthTak czy siak, HeHealth szyfruje dane zgodnie z wytycznymi HIPPA. Wszystkie klucze szyfrujące są zarządzane przez Amazon Web Services. O zaufaniu dla takiej apki każdy musi zdecydować samodzielnie.Z pewnością jest to krok w... dobrą stronę. Każde działanie zachęcające do badań i wczesnego diagnozowania potencjalnie śmiertelnych schorzeń należy ocenić pozytywnie. HeHealth przeprowadził już z resztą ponad 1000 analiz AI dla swoich użytkowników z wynikami zweryfikowanymi przez lekarzy do lipca 2022 roku.Jeśli czujesz się OK z wysłaniem do apki zdjęcia swego przyrodzenia, możesz ją pobrać na swoje urządzenie mobilne z systemem Android lub iOS. Odnośniki do apek znajdziesz poniżej.Źródło: HeHealth