5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #297]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Url checker

Cena: 0 zł / Android: 4.0 i nowsze

W tym tygodniu prezentujemy przydatne narzędzie internetowe, aplikację dbającą o prawidłowe nawodnienie, a także łatwy w obsłudze edytor wideo. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w wojennej grze strategicznej oraz przyjemnym tytule symulacyjnym.

Aquafy

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,39 zł-164,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Niewielkie, ale przydatne narzędzie internetowe. Pozwala przeanalizować link przed otwarciem. Ma to wpływ na nasze bezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy pewni, co kryje się pod przesłanym do nas łączem. Aplikacja wyświetla pełen adres, ewentualne zapytania, status itp.Narzędzie nie wymaga konfiguracji. Po zainstalowaniu wystarczy, że będziemy wskazywać Url checker jako aplikację do otwarcia danego linku.

LightCut

Cena: 0 zł / Android: 7.0 i nowsze

Nowoczesna aplikacja, której zadaniem jest zadbać o prawidłowe nawodnienie organizmu. Wyróżnia się lekkim i przejrzystym interfejsem. Po ustaleniu podstawowych parametrów (wiek, waga itp.) aplikacja określa nasze zapotrzebowanie na wodę. Teraz wystarczy zaznaczać wypijane płyny. W regularności pomagają przypomnienia.Dodatkowym atutem są widżety i możliwość szybkiego wprowadzania napojów z paska stanu.

World War Armies

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,79 zł-489,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Łatwy w obsłudze edytor wideo pełen gotowych efektów i szablonów do wykorzystania. Za jego pomocą szybko przygotujemy efektowny film czy animację ze zdjęć i umieścimy ją w mediach społecznościowych. Korzystanie z aplikacji w dużej mierze jest zautomatyzowane - wystarczy podążać za kreatorem, dodać materiały i zdać się na algorytmy AI.Ciekawym dodatkiem jest moduł do nagrywania wideo z podpowiedziami i efektami z podglądem na żywo.

My Cat

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 5,29 zł-529,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Wieloosobowa gra strategiczna rozgrywana w czasie rzeczywistym (RTS). Osadzona jest w realiach II wojny światowej i oferuje starannie wykonaną oprawę graficzną. Rekrutujemy nowe jednostki, rozbudowujemy i ulepszamy naszą armię, toczymy bitwy, bronimy własnej bazy itd. Do naszej dyspozycji jest szeroki zakres jednostek, od piechoty aż po czołgi.Za każdym razem musimy dostosować swoją taktykę do poczynań wroga, który może np. przejmować zasoby lub niszczyć fortyfikacje.

Przyjemny tytuł symulacyjny, w którym opiekujemy się małymi kotami. Gra ma typowo rekreacyjny charakter i przypadnie do gustu szczególnie dzieciom. Do wyboru mamy kilkadziesiąt ras kotów. Po adoptowaniu jednego z nich zajmujemy się opieką - karmimy, trenujemy, przebieramy nasze zwierzątko.Nie zabrakło również mini gier i elementów społecznościowych (możemy odwiedzać wirtualne domy naszych znajomych).To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!