Logica Emotica - łamigłówki bez pośpiechu (recenzja gry)

Lekka gra logiczna dla każdego.

Logica Emotica – minimalistyczna gra logiczna

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 9,59 zł za element / Android: 4.2 i nowsze

Proste gry wcale nie muszą być banalne i nudne. Udowadnia to wiele tytułów, szczególnie z gatunku gier logicznych. Wystarczy ciekawy pomysł i w miarę rozsądnie ustawiony poziom trudności.Logica Emotica spełnia oba te warunki. Mamy tu do czynienia z minimalistyczną grą z łamigłówkami w stylu retro.Stylizacja gry przepełniona jest dodatkowo - zgodnie z nazwą - emotikonami. Naszym zadaniem jest przejść po kolei pięćdziesiąt dostępnych poziomów. Każdy różni się nieznacznie logiką. Poruszamy się jednak według podobnego schematu - musimy ustawiać emotikony na wskazanych polach, często kilka połączonych ze sobą. Nie jesteśmy pod presją czasu czy liczby ruchów, możemy również powtarzać poziom dowolną ilość razy.Jeśli nie mamy pomysłu na dany poziom, możemy zyskać instrukcję wideo - po obejrzeniu reklamy. Wyłączenie reklam kosztuje niecałe 10 zł.Minusy? Sterowanie działa z delikatnym opóźnieniem. Nie wpływa to jednak na spokojną z założenia zabawę. Brakuje mi też możliwości włączenia trybu "hard" na przykład z ograniczoną liczbą ruchów.Logica Emotica to prosta gra dla każdego. Sprawdzi się podczas krótkiej przerwy. Tylko tyle i aż tyle. Takie tytuły też są potrzebne.