Sklep Play jednak nie pozbędzie się sekcji z uprawnieniami aplikacji

Google nie może się zdecydować.

Sklep Play wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu

Prywatność i przejrzystość to podstawowe wartości w społeczności Androida. Słyszeliśmy Wasze opinie, że sekcja uprawnień do aplikacji w Sklepie Play jest dla Was przydatna, dlatego postanowiliśmy ją przywrócić. Sekcja uprawnień do aplikacji zostanie wkrótce przywrócona.

Sklep Play nadal będzie oferował użytkownikom dostęp do sekcji zawierającej informacje na temat uprawnień przyznawanych konkretnym aplikacjom. Decyzja ta została podjęta po krytyce jaka spłynęła na Google w momencie ogłoszenia implementacji zakładki „Bezpieczeństwo danych” kosztem tej wyżej wymienionej. Społeczność nie kryje swojego zadowolenia na temat wycofania się z tego pomysłu.Korporacje dosyć często wpadają na niezbyt przemyślane bądź potrzebne pomysły. Rzadkością jest jednak przyznanie się do błędu i wykonanie kroku zgodnego z zachciankami społeczności (która oczywiście też nie zawsze ma rację). Takie decyzje zazwyczaj spotykają się z zadowoleniem internautów i ogólną aprobatą. Nie inaczej stało się i w przypadku tytułowej zmiany. O co dokładnie chodzi?Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy Was, że programiści odpowiedzialni za Sklep Google zdecydowali się na ukrycie sekcji „Uprawnienia” spod każdej aplikacji. Przyczyną było wdrożenie zupełnie nowej zakładki „Bezpieczeństwo danych”, która stanowi niejako miejsce dla wszystkich nieco bardziej wrażliwszych informacji – w tym także i wyżej wspomnianych uprawnień. Użytkownikom się to jednak niezbyt spodobało.Skrytykowali oni ten pomysł sugerując, że osoby pobierające aplikacje muszą teraz wykonać kilka dodatkowych kroków by dowiedzieć się, które dokładnie dane są przez konkretnych deweloperów zbierane. Jest w tym trochę racji – część osób nawet nie będzie zdawać sobie sprawy z obecności sekcji „Uprawnienia” w „Bezpieczeństwie danych”. Na szczęście Android Developers się zreflektowali iOficjalne oświadczenie w tej sprawie brzmi następująco:W komentarzach można zauważyć zadowolenie społeczności, która jednogłośnie przyklasnęła tej decyzji. Jeśli więc dostrzegliście u siebie niedawno brak sekcji „Uprawnienia”, to już niedługo powinna ona zagościć tam ponownie. To dobra wiadomość.Źródło: Twitter