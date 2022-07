DaVinci Resolve 18 już jest. Darmowy program do edycji wideo z wielkimi zmianami

Pobierz go za darmo.

DaVinci Resolve 18 - nowości

"Wiele parametrów tego narzędzia można wykorzystać do ogólnych prac kosmetycznych, takich jak wygładzanie skóry, korygowanie niekorzystnych efektów kolorystycznych oraz retuszowanie poszczególnych elementów, takich jak oczy, usta i policzki"

DaVinci Resolve 18 – skrócony dziennik zmian

Wprowadzono Blackmagic Cloud do hostowania i zarządzania bibliotekami projektów w chmurze.

Bezpieczna współpraca przez Internet przy użyciu identyfikatora Blackmagic.

Obsługa inteligentnego mapowania ścieżek w celu automatycznego ponownego łączenia plików.

Znacznie poprawiona wydajność biblioteki projektów dla przepływów pracy w sieci.

Poprawiona wydajność projektów, zwłaszcza podczas pracy z dużymi projektami.

Nowa aplikacja Proxy Generator do automatycznego tworzenia serwerów proxy w folderach obserwowanych.

Możliwość wyboru między priorytetami serwerów proxy lub oryginałów z aparatu.

Pliki proxy w podfolderach są automatycznie przypisywane do puli multimediów.

Pobierz DaVinci Resolve 18 za darmo

Musieliśmy czekać naprawdę długo, ale oto jest. Darmowy program do obróbki wideo DaVinci Resolve 18 nareszcie wyszedł z fazy beta i jest dostępny w pełnej, stabilnej wersji. Kochają go twórcy filmów i seriali, takich jak The Walking Dead, Westworld i Star Wars: The Last Jedi. Możecie z niego korzystać także i Wy.DaVinci Resolve 18 to doprawdy gigantyczna aktualizacja i aby poznać WSZYSTKIE wprowadzane dzięki niej nowinki wypada przejrzeć po prostu dziennik zmian . W telegraficznym skrócie: wprowadzono przepływy pracy oparte na chmurze, opcję hostowania projektów w Blackmagic Cloud i współpracę na tej samej osi czasu w czasie rzeczywistym z wieloma innymi użytkownikami. Ponadto dodano obsługę Apple M1 Ultra, efekty Resolve FX, napisy dla montażystów akcelerowane przez GPU i wiele innych.Inteligentne zarządzanie multimediami pozwala łączyć je z unikalnymi ścieżkami plików - szybko i sprawnie. Przy pracy zdalnej możecie zapomnieć o ręcznych połączeniach i kłopotliwym wyszukiwaniu materiałów. Jednym kliknięciem myszki zmienić można też oryginalny materiał filmowy z kamery na proxy. Edycja przy użyciu proxy i relinkowanie z oryginałami celem korekt nie stanowi teraz problemu.Do gustu wybitnie przypadło mi śledzenie wypaczonych obszarów w ruchu. Twórca może nakładać grafiki, zakrywać logotypy, tworzyć tatuaże... Robić dosłownie wszystko, aby podmienić elementy grafiki na danym obiekcie lub je wyretuszować.Uwagę zwraca też zaawansowany filtr retuszu twarzy. Wykorzystuje on rozpoznawanie cech twarzy do automatycznego wykrywania i śledzenia twarzy.- informuje deweloper.Usuwanie obiektów działa jeszcze lepiej, podobnie jak zaawansowana redukcja szumów. Pojawiła się też opcja przesyłania bezpośredniego do YouTube, Vimeo i Twittera.Bezpłatny program do obróbki wideo DaVinci Resolve 18 jest oczywiście dostępny do pobrania z poziomu naszej bazy aplikacji. Pobierzesz go na swój komputer za pośrednictwem poniższego odnośnika.Warto pamiętać o tym, że istnieje również płatna wersja DaVinci Resolve 18 Studio o nieco większych możliwościach.Źródło: Blackmagic Design 1